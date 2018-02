Gold und Silber: Widerstände doch noch zu stark

Die Edelmetalle sind in der vergangenen Woche zwar nicht sonderlich unter Druck geraten, mussten aber den Widerständen Tribut zollen. Die Chance auf einen Ausbruch nach oben wurde entsprechend erneut vertan. Allerdings sieht die Lage nicht so schlecht aus, dass es zu einem erneuten Einbruch kommen sollte. Vielmehr ist die aktuelle Lage eher als Findungsphase zu verstehen.

Gold:

Kurzfristchart

Der schnelle Anstieg in der Vorwoche hat offenbar zu viel Kraft gekostet. Gold ist an der Widerstandslinie zunächst gescheitert. Der MACD-Indikator kippt wieder nach unten und steht vor der Bestätigung des Verkaufssignals beim Stochastik-Indikator. Somit dürfte sich die Abwärtsbewegung noch bis an die Aufwärtstrendlinie ausweiten.

Silber:

Kurzfristchart

Silber ist bis in den Bereich der alten Unterstützungslinie vorgedrungen, konnte sie aber nicht überwinden. Im Bereich von 16.80 $ ist der Preis gescheitert und hat wieder nach unten gedreht. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und geben daher keine Hilfestellung für die weitere Entwicklung. Da der Ausbruch zunächst gescheitert ist, dürfte die jüngste Abwärtsbewegung noch etwas anhalten.