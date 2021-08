Gold und Silber: Widerstände und Abwärtstrends bremsen derzeit aus

Gold-Kurzfristchart

Gold hat einen Aufwärtstrend etabliert, der Anfang August begonnen wurde. Nun ist das Edelmetall im Bereich einer Widerstandslinie bei ca. 1820 $ angekommen. Hier ist zu beobachten, dass der Ausbruch zunächst nicht geglückt ist. Das Kaufsignal des MACD-Indikators dürfte inzwischen abgearbeitet sein. Der Stochastik-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich sollte noch etwas auf sich warten lassen.

Quelle der Grafik: IDMS

Silber-Kurzfristchart

Silber konnte sich zwar leicht verbessern, notiert derzeit aber an einer Abwärtstrendlinie und einem Widerstand. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator ist noch recht frisch, weshalb es durch ein bevorstehendes Verkaufssignal noch nicht negiert werden sollte. Trotzdem ist der Kreuzwiderstand eine wichtige, schwer zu nehmende Hürde. Sollte er doch überwunden werden, würde sich Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 26 $ eröffnen. Aktuell ist ein Scheitern am Widerstand aber wahrscheinlicher.