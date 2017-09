Goldbach zeigt’s der SRG

Es gibt Gründe, gegenüber dem Fernsehen als Werbeträger skeptisch zu sein. Dazu gehört zeitversetztes Fernsehen, mit dem sich Werbung überspringen lässt, was in der Schweiz erlaubt ist. Oder die Art, wie jüngere Personen Bewegtbilder nutzen, über YouTube oder Netflix. So machen manche eine klare Prognose: Der TV-Werbeumsatz wird sich rückläufig entwickeln.

Das höre er schon lange, meinte Michi Frank, CEO des Werbevermarkters Goldbach Group, am Mittwoch an der Investorenkonferenz Investora: «Doch das Gegenteil ist der Fall, Big Screen wird immer wichtiger.»

2017 weitere Marktanteilsgewinne