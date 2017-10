Goldman-Sachs-Chef liebäugelt mit Frankfurt

(Reuters) Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein freut sich nach dem Brexit auf weitere Besuche am Main. «Ich habe gerade Frankfurt verlassen. Grossartige Treffen, Grossartiges Wetter, ich habe es wirklich genossen. Gut, denn ich werde dort viel mehr Zeit verbringen. #Brexit», twitterte Blankfein am Donnerstag.

Just left Frankfurt. Great meetings, great weather, really enjoyed it. Good, because I'll be spending a lot more time there. #Brexit — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) October 19, 2017

In Grossbritannien sorgte die Äusserung für Aufregung. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte: «Wir werden nicht jedes einzelne Statement kommentieren, aber eines ist klar: London ist und bleibt das führende Finanzzentrum der Welt.» Blankfein traf Kunden in Deutschland und sprach bei einer Mitarbeiterversammlung.

Frankfurt gilt bislang als grosser Gewinner des bevorstehenden Austritts Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Unter anderem haben sich vier der fünf grössten US-Investmentbanken entschieden, wichtige Teile ihres Geschäfts an den Main zu verlagern. Denn nach dem Brexit brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen.

Goldman Sachs (GS 239.99 -0.84%) zieht in den kommenden Jahren innerhalb Frankfurts um und kann dann die Belegschaft mehr als verdreifachen. Die Bank zieht vom Messeturm, wo sie bisher rund 200 Banker beschäftigt, in den neuen Marienturm, der 2019 bezugsfertig sein soll. In den oberen Stockwerken des 155 Meter hohen Turms mietet Goldman Sachs laut einem Insider rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche, wo rund 700 Banker Platz finden würden.