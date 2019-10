Goldman Sachs spürt Turbulenzen – JPMorgan obenauf

(Reuters) JPMorgan hat die Latte hoch gelegt: Die grösste Bank der USA verdiente im dritten Quartal trotz der niedrigeren Dollar-Leitzinsen und der weltweiten Börsenturbulenzen mehr als erwartet. Die Rivalin Goldman Sachs (GS 199.005 -3.31%), die im Gegensatz zu JPMorgan kein Geschäft mit Privatkunden hat, um Einbussen im Investmentbanking auszugleichen, musste dagegen Federn lassen. Anleger griffen bei Aktien von JPMorgan zu und warfen Goldman-Titel aus ihren Depots.

JPMorgan verdiente von Juli bis September 9,1 Mrd. $, das waren gut 8% mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Die Erträge stiegen ebenfalls um 8% auf 30,1 Mrd. $. Etwa die Hälfte davon lieferte der Zinsüberschuss, der trotz der jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zulegte. «Dass wir trotz niedriger Zinsen im vergangenen Quartal Rekord-Einnahmen hatten, zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells», sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon.

Zuwächse erzielte das Institut aber nicht nur im Geschäft mit Privatkunden, auch im Investmentbanking lief es rund. Vor allem im Anleihehandel stiegen die Erträge deutlich an. Hier legte auch Goldman Sachs zu. Allerdings nahm der JPMorgan-Rivale im klassischen Beratungsgeschäft für Kapitalmarktdeals viel weniger ein. Der Gewinn brach deshalb im Berichtszeitraum um gut ein Viertel auf 1,8 Mrd. $ ein. Die Erträge fielen mit 8,3 Mrd. $ sechs Prozent niedriger aus.

Die Aktien von JPMorgan legten an der Wallstreet um 1,6% zu, Goldman-Titel gaben gut drei Prozent nach. «JPMorgan Chase (JPM 118.85 2.06%) hat ein Tempo vorgegeben, das für andere Banken sehr schwierig zu erreichen sein wird», sagte Analyst Octavio Marenzi vom Brokerhaus Opimas. Goldman Sachs habe dagegen auf breiter Front enttäuscht. «Die Erwartungen waren schon sehr niedrig und selbst diese wurden jetzt nicht erfüllt.» Goldman habe speziell in den Bereichen schlecht abgeschnitten, in denen JPMorgan gute Ergebnisse erzielt habe.

Die Unsicherheiten wegen des Handelsstreits zwischen Peking und Washington und politische Spannungen im Nahen Osten hatten das Geschehen an den weltweiten Kapitalmärkten im dritten Quartal belastet. Mehrere Firmen wie der Büroflächen-Vermieter WeWork begruben Pläne für Börsengänge – den Investmentbanken gingen so wichtige Erträge durch die Lappen.

Auch die US-Institute Citigroup (C 70.2705 0.04%) und Wells Fargo gewährten Einblicke in die Bilanzen des dritten Quartals. Dank geringerer Kosten und Zuwächsen im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden stieg der Gewinn der Citigroup um sechs Prozent auf 4,9 Mrd. $. Das auf Konsumentenkredite fokussierte Institut Wells Fargo musste dagegen einen Gewinneinbruch um 26% auf 4 Mrd. $ hinnehmen. Ein Grund dafür waren milliardenhohe Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten.

Am Mittwoch legt noch Bank of America (BAC 29.265 0.43%) ihre Ergebnisse vor, am Donnerstag folgt Morgan Stanley (MS 42.115 -0.32%).