Goldminen sind nicht unbedingt Goldgruben

Jeder Anleger hat es wohl schon am eigenen Leib erfahren: In Einzelaktien zu investieren, ist ein riskantes Geschäft. Bei den Betreibern von Goldminen und ihren Valoren braucht es unter Umständen Nerven wie Stahl. Die Notierungen der Einzeltitel tendieren dazu, stärker zu schwanken als eine direkte Anlage in das Edelmetall, in einen Gold-ETF oder in einen Goldaktienfonds.

Goldminenaktien bieten einen indirekten Weg, um an der Entwicklung des Goldpreises teilzuhaben. In der Regel folgen die Minenaktien dem Verlauf des Goldpreises – nach oben und nach unten, versehen mit einem Hebeleffekt.