Goldminen werden interessant

Am Freitag schloss der Goldpreis 9% unter dem am 7. August 2020 erreichten historischen Höchst. Der NYSE Arca Gold Bugs Index steht 55,7% unter seinem Höchst, das am 9. September 2011 registriert wurde. Dies, obwohl der Gold Bugs Index den Anstieg des Goldes von August 2018 bis August 2020 von 79% mit 185% deutlich übertroffen hat. Seit August 2020 hat der Gold Bugs 24% verloren, Gold wie gesagt nur 9%.

Wofür steht der Begriff «Bugs»? Die vier Buchstaben stehen für «Basket of Unhedged Gold Stocks». Die Konstituenten sind Goldminen, die ihre Produktion nicht mit Vorwärtsverkäufen absichern. Mit den Absicherungen gegen den Trend können die enormen Performancedifferenzen nicht erklärt werden. Absichern scheint jedoch kein grosses Thema mehr zu sein, verläuft der NYSE Arca Gold Miners Index doch seit November 2004 genau gleich wie der Gold Bugs Index.