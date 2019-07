Gone Fishing

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Schweiz Namen und weitere Informationen zu rund 40 000 UBS-Konten herausgeben darf. Ein Tiefschlag nicht nur für UBS, sondern für den gesamten Schweizer Finanzplatz.

Der letztinstanzliche Entscheid öffnet sogenannten Fishing Expeditions Tür und Tor. Also mal auf gut Glück ein Amtshilfegesuch stellen, um dann vielleicht schon bald ein paar Steuerflüchtlinge im Netz zu haben. Die Gefahr besteht nicht nur für UBS, sondern für alle Schweizer Banken und geht nicht nur von Frankreich, sondern von allen Staaten aus, die sich gerne mal darin versuchen wollen. Spanien, Italien und Griechenland sollen in den Startlöchern stehen. Für das ohnehin hart geprüfte Private Banking in der Schweiz macht das die Arbeit nicht einfacher.

Einen Lichtblick gibt es, ganz besonders für UBS. Das Bundesgericht stellt klar, dass die Daten nicht im laufenden Geldwäschereifall gegen UBS in Frankreich eingesetzt werden dürfen. Immerhin geht es dort um mehrere Milliarden Franken. Auch für UBS kein Pappenstiel. Doch dass die neuen Informationen wirklich nicht in die Urteilsfindung einfliessen, darf bezweifelt werden.

Zu lamentieren, dass das Bundesgericht in Lausanne falsch entschieden habe, bringt nichts. Der Entscheid ist gefällt. Wichtig ist, dass jetzt nicht jeder Wald- und Wiesenantrag durchgewinkt wird. Frankreichs Forderung war keine reine Fishing Expedition. Es gab durchaus Hinweise auf Steuersünder. Die Messlatte für Amtshilfeverfahren darf nicht beliebig gesenkt, sondern muss auf dem Niveau Frankreichs angesetzt werden.