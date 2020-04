Grafisches Corona-Update: 215’000 in den USA

Im Beitrag «Alle warten auf die flache Coronakurve» hat FuW beschrieben, wie Virologen erst um Ostern herum erste Aussagen über eine absehbare Trendwende machen können. Hier ein grafisches Update (Stand 1. April 2020) zum 7-Tage-Trend der neuen Fälle von Infizierten in ausgewählten Ländern. Die rein rechnerische Trendfortschreibung gibt zumindest eine Ahnung, wo es in den nächsten Tagen hingehen kann.

Italiens Abwärtstrend neuer Fälle in Prozent flacht sich etwas ab, dabei hat er noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen. Positiv für die nächsten Tage ist aber, dass die neuen Fälle (gelbe Kurve) nicht mehr über ihren 7-Tage-Durchschnitt (rote Kurve) gestiegen sind.

Die Schweiz kann Deutschland den Weg weisen: Selbst wenn der 7-Tage-Durchschnitt mit nur 7% wächst (das sind zehn Tage Verdopplungszeit aller Infizierten), heisst das noch nicht viel – ausser, dass die neuen Fälle nicht mehr steigen. In der Schweiz zappelt es gerade etwas.

Am Dienstag hiess es, dass die deutsche Bundesregierung eher an eine Verdopplungszeit von vierzehn Tagen denke (bislang war von zehn Tagen die Rede). Aktuell sind es im 7-Tage-Durchschnitt mit 10% also sieben Tage (approximative Faustregel: 70/Rate). Die Verdopplungszeit müsste sich also noch verdoppeln, selbst wenn zum Wochenende die Trendwende beginnen sollte.

Am Mittwoch gab es einen kleinen Rückschlag in Österreich, der allerdings allein von den starken Schwankungen in der Vorwoche herrührt. Wenn also am Donnerstag die neue Fälle nicht so viel stärker steigen, dürfte auch der 7-Tage-Durchschnitt wieder erheblich sinken. Kein Grund zur Sorge.

Rund 215’000 Infizierte in den USA heisst auch, dass die Trendwende nun auf einem hohem Niveau wohl doch schneller beginnen könnte. Absehbar sind schon jetzt mindestens 250’000 Fälle und natürlich noch viel mehr. Denn wahrscheinlich werden auch hier die neue Fälle nur langsam sinken.

Frankreich kommt zurück auf den Abwärtstrend in den Prozentraten (7-Tage-Durchschnitte); in der simplen, rein rechnerischen Trendfortschreibung dauert es aber noch länger als anderswo, bis die Trendwende in der Zahl der neuen Fälle überhaupt beginnt.

Nach der simplen rechnerischen Trendfortschreibung könnte die tägliche Prozentrate in Spanien am Donnerstag auf 9% (7-Tage-Durchschnitt) fallen. Dem steht auch nicht entgegen, dass die tägliche Zahl neuer Fälle zuletzt leicht gestiegen ist.

In UK sind die Prozentraten pro Tag immer noch stark erhöht, da hilft der Abwärtstrend auch wenig, weil er allein ein rechnerischer Effekt der steigenden Zahl der Infizierten ist. Die Zahl von aktuell 29’474 Infizierten dürfte sich noch mindestens verdreifachen – Stand heute.

Hier zur Erinnerung, wo alle hinwollen: zu einer Wachstumsrate der Zahl der Infizierten von 1% pro Tag wie in Südkorea, mit einer Verdopplungszeit aller Infizierten von gut sechzig Tagen.