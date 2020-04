Grafisches Corona-Update: täglich weniger Tote in der Schweiz

Im Beitrag «Alle warten auf die flache Coronakurve» hat FuW beschrieben, wie sich gerade in Italien und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) eine Trendwende in der Zahl der Neuinfizierten angekündigt hatte. In vielen Ländern folgt erst mit Verzögerung die Zahl der Todesopfer. Hier ein grafisches Update (Stand 19. April 2020) zum 7-Tage-Trend der neuen Fälle von Infizierten (und Toten) in ausgewählten Ländern. Die rein rechnerische Trendfortschreibung gibt zumindest eine Ahnung, wo es in den nächsten Tagen hingehen kann.

Russland steht jetzt weit oben in der Liste der täglich neu bestätigten Fälle (und das sind die offiziellen Zahlen).

Die bekannten Neufälle sinken in Italien, die Zahl der Todesopfer könnte auch bald wieder stärker fallen. Es gibt jetzt 35% weniger Intensivpatienten als am 3. April (grün).

In der Schweiz scheint sich die Trendwende in der Todeszahl mittlerweile zu bestätigen. Es gibt auch immer weniger bestätigte Fälle der Neuinfektion. Aktive Fälle sind mittlerweile von 14’349 (Peak am 31. März) auf 8547 gesunken: –40%.

Für Deutschland gibt es jetzt auch bei Worldometer die «richtigen» Zahlen der Intensivpatienten (Quelle: RKI/intensivregister.de): Noch nicht zu sehen ist der jüngste Rückgang, auch hier könnte die Trendwende beginnen. Todeszahl bislang «nur» stabil.

Auch in Österreich dürften wir jetzt so was wie eine Trendwende in der Zahl der Toten gesehen haben, sie geht weiter zurück. Die aktiven Fälle (bestätigt) sind mittlerweile von 9334 (3. April) auf 3796 gesunken oder von 1036 auf 421 pro Million der Bevölkerung

Noch ist keine Trendwende in den Todeszahlen der USA absehbar. Dies dürfte aber vor allem an den Nachmeldungen aus der vergangenen Woche liegen. Die bekannte Zahl der Neuinfizierten geht nur langsam zurück.

Für New York sieht es sehr gut in der Trendwende aus, sowohl in der Zahl der Toten wie der Neuinfizierten, die jeweils zurückgehen. Die aktiven Fälle nehmen aber noch zu.

Für Frankreich zeigen wir jetzt wieder die Zahlen, wie sie gemeldet werden, mit allen Nachmeldungen usw. Die Tendenz sieht gut aus, auch wenn die Zahlen der Toten und der Neuinfizierten noch stärker sinken müssen.

In Spanien stagniert gerade die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten (im 7-Tage-Durchschnitt). Das muss aber noch nicht viel bedeuten, ausser dass es mitunter nur sehr langsam besser wird.

Grossbritannien sollte weiterhin nur von einer Stabilisierung reden.

Bevor schlaumeierische Wirtschaftsprofessoren mit populistischem Lockdown-Bashing nerven: In Schweden zeigen die 7-Tage-Durchschnitte noch keine beginnende Trendwende. Die Todeszahl ist jetzt ein Drittel höher als in der Schweiz auf dem Peak (in Million der Bevölkerung).

Hier zur Erinnerung, wo alle hinwollen: zu einer Wachstumsrate der gemeldeten Zahl der Infizierten von 0,3% pro Tag wie in Südkorea, mit einer Verdopplungszeit aller Infizierten von aktuell 277 Tagen.