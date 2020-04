Grafisches Corona-Update: USA fahren Tests hoch

Im Beitrag «Alle warten auf die flache Coronakurve» hat FuW beschrieben, wie sich gerade in Italien und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) eine Trendwende in der Zahl der Neuinfizierten angekündigt hatte. In vielen Ländern folgt erst mit Verzögerung die Zahl der Todesopfer. Hier ein grafisches Update (Stand 26. April 2020) zum 7-Tage-Trend der neuen Fälle von Infizierten (und Toten) in ausgewählten Ländern. Die rein rechnerische Trendfortschreibung gibt zumindest eine Ahnung, wo es in den nächsten Tagen hingehen kann.

Die USA sind auf dem Weg zu 1 Mio. bestätigter Infizierter, was allerdings im Verhältnis zur Bevölkerungszahl eingeordnet werden sollte. Der Zuwachs in Russland und Brasilien bleibt hoch.

Bei den bestätigten Infizierten entspricht 1 Mio. Fälle in den USA einer Zahl von 3021 Fällen pro Million der Bevölkerung. Das ist mit den relativ hohen Zahlen in der Schweiz (aktuell 3358) vergleichbar.

Die Zahl der gemeldeten Intensivpatienten in Italien ist jetzt um 51% gesunken im Vergleich zum Höhepunkt am 3. April. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfizierten und Toten sinkt.

In der Schweiz sinkt die bestätigte Zahl der Neuinfizierten auf weniger als 200 (im 7-Tage-Durchschnitt), die der Toten liegt bei 31. Die Richtung stimmt.

Der Rückgang der offiziell gemeldeten Toten in Deutschland stagniert im 7-Tage-Durchschnitt. Seit Freitag gibt es weniger als 2000 bestätigte Neuinfizierte. Es gibt jetzt 13% weniger Intensivpatienten als am 18. April.

Die Zahl der bestätigten Neuinfizierten stagniert in Österreich derzeit bei 68 (im 7-Tage-Durchschnitt). Die vergleichsweise geringe offizielle Todeszahl geht zurück.

In den USA steigt die Zahl der bestätigten Neuinfizierten, was aber vor allem an der stark erhöhten Testzahl liegt. Allerdings geht die Zahl der Intensivpatienten (noch?) nicht hoch, was logisch wäre, denn symptomatische Infizierte würden ja so oder so getestet.

Gerade in New York geht die Zahl der bestätigten Neuinfizierten wieder leicht hoch. Bislang scheint es keinen Einfluss auf die anderen Grössen wie die offizielle Zahl der Toten zu haben.

In Frankreich ist die offizielle Todeszahl auf weniger als die Hälfte gesunken.

In Spanien stagniert gerade die Zahl der bestätigten Neuinfizierten, das gab es vor zwei Wochen schon einmal.

In Grossbritannien sinkt die offizielle Zahl der Toten schneller als die Zahl der Neuinfizierten – im 7-Tage-Durchschnitt.

In Schweden schwanken auch die 7-Tage-Durchschnitte der bestätigten/offiziellen Zahlen etwas stärker als anderswo. Um den Beginn einer Trendwende festzustellen, ist es wohl noch zu früh.

In Südkorea fehlt weiterhin jede Spur einer zweiten Welle – zumindest in den offiziellen Zahlen. Mit einem Anstieg der bestätigten Neuinfizierten von nur 0,02% am Tag und einer Verdopplungszeit aller Infizierten von 3183 Tagen (jeweils im 7-Tage-Durchschnitt).