Graubündner Kantonalbank mit mehr Gewinn

Die international agierenden Vermögensverwalter machen es vor, die Bündner machen es nach: Dank des Börsenbooms wird das erste Halbjahr der Graubündner Kantonalbank (GKB) zum Spitzensemester. Mit ihren Töchtern Albin Kistler und Privatbank Bellerive ist sie an der Hausse kräftig beteiligt. Im ersten Halbjahr machte der Kommissionsertrag hohe 37% der Einnahmen aus – 7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die bereits exzellente Kosteneffizienz verbesserte sich nochmals, was die Profitabilität auf ein für die meisten Kantonalbanken unerreichbar hohes Niveau getrieben hat. Die Erwartungen hat die GKB mit ihrem Zahlenset deutlich übertroffen. Und da kommt noch mehr. Vom wachsenden Anteil der Vermögensverwaltung wird sie im laufenden Jahr weiterhin profitieren. Die GKB rechnet für 2021 erstmals mit einem Gewinn von über 200 Mio. Fr., was konservativ formuliert ist. FuW erhöht die Gewinnprognose von 74 Fr. je Partizipationsschein auf 81 Fr.

