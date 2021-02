Graubündner KB übertrifft eigene Prognose

Die Graubündner Kantonalbank hält sich gut. Zwar schliesst sie das Jahr wenig überraschend mit weniger Ertrag und Gewinn ab. Der Gewinn liegt mit rund 181 Mio. Fr. aber über ihren Prognosen und den Erwartungen von FuW. Dank der Erholung an den Aktienmärkten hat die Bank im zweiten Semester im Kommissionsgeschäft, das sie über die Beteiligungen an den Zürcher Finanzinstituten Privatbank Bellerive und Albin Kistler forciert, Boden gutgemacht. Das grosse Übergewicht von bestandsabhängigen Gebühren bei den Töchtern hatte zuvor das Geschäft belastet. Gleichzeitig fand das zentrale Hypothekargeschäft nach einem mauen Ergebnis im Vorjahr zu altem Wachstum zurück, der Zinsertrag zog leicht an. Dass unter dem Strich der Konzerngewinn nur minim zurückfiel, liegt aber nicht zuletzt an der Risikobetrachtung. Während andere Banken im Jahr von Lockdowns und Covid-Krediten ihre Risikovorsorge für Kreditausfälle erhöht haben, lösten die Bündner Wertberichtigungen auf. Stimmt die Prognose, zieht die Krise am Kreditbuch der Bank vorbei. Für 2021 rechnet das Kantonsinstitut dennoch mit einem stagnierenden Gewinn. Stagniert hat auch die Dividende. Sie beträgt für 2020 unverändert 40 Fr. je Partizipationsschein.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.