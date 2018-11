Grossaktionärin stützt Zur Roses Wachstum

Der Schweizer Medikamentenhändler Zur Rose (ROSE 111.8 -0.53%) will sein Kapital erhöhen, um die Expansion auf dem deutschen Onlinemarkt zu finanzieren. Darüber wird am Montag an einer ausserordentlichen Generalsversammlung abgestimmt. Gegenüber FuW erklärt die Familie Frey als grösster Investor der Gesellschaft, dass sie die Kapitalerhöhung mitträgt: «Wir haben uns entschieden, an der Kapitalerhöhung zu partizipieren und alle unsere Bezugsrechte auszuüben», sagt Familienvertreterin Vanessa Frey.

Die Familie hält nach Angaben der Schweizer Börse SIX über die KWE Beteiligungen 14,8% der Anteile. Hinter der Gesellschaft steht Corisol, die Holding der Freys. Am Montag hat der Zur-Rose-Verwaltungsrat weitere Details der Kapitalerhöhung bekanntgeben. Ziel ist ein Bruttoerlös von 200 Mio. Fr. Am Ende könnte die Zahl der ausgegebenen Namenaktien um bis zu 2,67 Mio. steigen, was weniger als die Hälfte der bisherigen Titel entsprechen würde (siehe Kasten). Die Kapitalerhöhung kommt nur wenige Monate, nachdem das Unternehmen im Juli eine Anleihe über 115 Mio. Fr. begeben hatte.

Details zur Kapitalerhöhung (AWP) Zur Rose hat im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung die Details zur geplanten Kapitalerhöhung publiziert. Mittels einer Bezugsrechtsemission soll durch die Ausgabe von 2,67 Mio. neuen Namenaktien mit einem Nennwert von 5,75 Fr. je Aktie das Kapital um 200 Mio. Fr. erhöht werden, teilt die Gruppe am Montag mit. Wie bereits bekannt, soll mit der Kapitalerhöhung die Übernahme von Medpex finanziert werden.



Bestehende Aktionäre werden ein Bezugsrecht für jede Namenaktie erhalten, die per 21. November 2018 nach Börsenschluss in ihrem Besitz sind. Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 3 neuen Aktien für 7 gehaltene Aktien angeboten. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch handelbar sein und bei Nicht-Ausübung entschädigungslos verfallen.



Vorbehältlich der Zustimmung durch die heutige ausserordentliche Generalversammlung soll die Bezugsfrist vom 22. bis zum 28. November dauern, so die Meldung. Der Angebotspreis für die neuen Aktien werde mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, wobei die Bookbuilding-Periode voraussichtlich vom 22. bis zum 29. November dauern wird.

Mit den 200 Mio. Fr. soll vor allem die Übernahme von Medpex, der drittgrössten Versandapotheke in Deutschland, finanziert werden. Die Zur-Rose-Tochter Doc Morris ist Marktführer im deutschen Onlinegeschäft. Medpex erzielte 2017 einen Umsatz von 139 Mio. €, für 2018 werden 170 Mio. € im Versandhandel erwartet. Sie sei auf rezeptfreie Medikamente sowie apothekenexklusive Kosmetik fokussiert, was das Geschäft von Zur Rose gut ergänze, teilten die Schweizer mit. «Innerhalb eines Jahres haben wir im Kernmarkt Deutschland inklusive Medpex unseren Marktanteil im Arzneimittelversand von 18% auf 31% erhöht», sagte CEO Walter Oberhänsli.

Haupteigentümer bleibt

Ein Teil des Kaufpreises besteht aus Zur-Rose-Aktien: Wenn im ersten Quartal 2019 die Übernahme vollzogen werden soll, haben die Medpex-Gründer Anspruch auf Aktien im Wert von 30 Mio. €, die aus bereits genehmigten Kapital kommen. Mitte Oktober entsprach dies 4,53% der Anteile. Der Bar- und Aktienanteil soll einem Wert von 70% des für 2018 erwarteten Umsatz von 170 Mio. € (derzeit: 194 Mio. Fr.) ausmachen. Bei Erreichen bestimmter Wachstums- und Profitabilitätsziele könnte der Gesamtkaufpreis auf 100% des erwarteten Umsatzes steigen.

Damit ist klar, dass die Familie Frey auch nach der Kapitalerhöhung der grösste Eigentümer von Zur Rose bleibt. Über die Corisol Holding mit den 100%-Töchtern KWE Beteiligungen, Swiss Small Cap Invest und VBF Holding hält die Familie nach eigenen Angaben Anteile an drei gelisteten Unternehmen in der Schweiz: Neben Zur Rose gehören dazu der Technologiekonzern Schweiter (SWTQ 934 -2.91%) und der Anbieter von Mess- und Kontrolltechnik Inficon (IFCN 442.8 -6.42%). Der Marktwert dieser Beteiligungen macht derzeit rund 670 Mio. Fr. aus.

Die SIX meldet, dass Corisol noch 2017 Anteile von jeweils weniger als 3% am Technologiekonzern Comet (COTN 86 -3.64%) und dem Spezialisten für Farbemetrik Datacolor (DCN 760 0.66%) hielt. Nach eigenen Angaben ist Corisol zudem an fünf kotierten Unternehmen aus Vietnam beteiligt. Hinzu kommen mehrere nichtkotierte Gesellschaften: in China etwa der frühere Uber-Konkurrent Didi Chuxing oder Agrotropic, ein Schweizer Importeur von Schnittblumen.

Vanessa Frey meidet die Öffentlichkeit, so gut es geht. Über die Investmentstrategie der Familie ist wenig bekannt. Frühere Engagements unter Vater Beat waren die Beteiligungsgesellschaft Absolute Invest (ABSI 19 0%), die Industriefirmen Interroll (INRN 1622 -2.41%), Schaffner (SAHN 241 -2.03%), Cicor und Elma Electronic (ELMN 404 0%) sowie der Werbevermarkter Goldbach Media.

Juristin und Ökonomin Frey

Vanessa Frey, 1980 geboren, hat an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften und Recht studiert. Ihr Studium schloss sie an der Stockholm School of Economics ab. In Schweden hat sie auch zwei Jahre bis 2006 im Corporate Finance Team einer Bank gearbeitet und später als Asset Managerin in Hongkong. Seit 2007 führt sie die Corisol Holding als CEO.

Aus Angaben der Börse geht hervor, dass der aktuell rund 350 Mio. Fr. schwere Anteil der Familie an Schweiter (25,3%), seit Anfang Mai 2012 gut 95% an Wert gewonnen hat. Die Beteiligung an Inficon schwankte seit Ende 2011 zwischen 19 und 20% – seitdem lag der Wertzuwachs bei rund 220% (aktueller Börsenwert 210 Mio. Fr.). Bei Zur Rose ist Corisol über KWE im Juni 2016 mit 500 000 Aktien zu 40 Fr. eingestiegen, als die Gesellschaft noch an der Ausserbörse notiert war. Wertgewinn seitdem: 290%. Vor der nun anstehenden Kapitalerhöhung hält die Familie gut 920 000 Aktien zu einem aktuellen Marktwert von rund 100 Mio. Fr.