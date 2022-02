Grossbanken im strategischen Dilemma

Etwas überspitzt formuliert sind internationale Grossbanken aus unternehmensstrategischer Sicht Relikte früherer Tage, aus der Zeit, als die Globalisierung ihre Blütezeit erlebte und grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen weit effizienter zentral orchestriert abgewickelt werden konnten als über alternative Wege. Heute würde bei der Gründung einer Bank mit internationalen Ambitionen kaum mehr das Geschäftsmodell von UBS & Co. entworfen. Zu gering erscheinen die Grössenvorteile klassischer internationaler Universalbanken. Das mag im ersten Moment erstaunen, doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

Zum Autor Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Europäische Grossbanken sind bei weitem nicht betriebswirtschaftlich effizienter oder rentabler als mittlere oder gar kleinere Institute. Das hat damit zu tun, dass die durchaus vorhandenen Grössenvorteile in manchen Bereichen durch gewichtige Ineffizienzen in anderen Bereichen kompensiert werden. Kurzum, die internationale Skalierbarkeit des Bankgeschäftsmodells funktioniert in der Theorie, aber kaum in der Praxis. Grösser heisst im Banking definitiv nicht kompetitiver, wie etwa der Umstand belegt, dass UBS mit ihren inzwischen über 4000 Mrd. $ Assets under Management um dieselben Kunden buhlt wie ein unabhängiger Vermögensverwalter, der 10’000-mal kleiner ist.

Das strategische Dilemma zeigt sich in der widersprüchlichen betriebswirtschaftlichen Feststellung, dass Grossbanken zwar gross, aber nicht besonders skalierbar sind. Die zunehmende Bedeutung der Technologie im Banking hat diese Zusammenhänge interessanterweise bisher nicht verändert. Man hätte aber durchaus erwarten können, dass die immer digitalere Dienstleistungserbringung die Skalierbarkeit dramatisch erhöhen würde. Nicht zuletzt ist dies ja auch der zentrale Pfeiler der Geschäftsmodelle im Silicon Valley: Von Amazon bis Netflix ist die Grundstrategie die Etablierung einer globalen Plattform, auf der Millionen bzw. Milliarden von Kunden zu sehr geringen Grenzkosten bedient werden können. Je grösser, desto rentabler ist das Ziel. Die Heerscharen an neu gegründeten Fintech-Unternehmen versuchen seit einigen Jahren, genau das in der Finanzbranche aufzubauen. Unweigerlich zunächst mit einer kleinen absoluten Kundenanzahl startend und deshalb auch häufig von den Global Players belächelt, ragen nun langsam doch Anbieter heraus, die hoch skalierbare Modelle aufgebaut haben und einen sehr hohen Unternehmenswert bei Risikokapitalfinanzierungen erzielen.

Kräfte verschieben sich

Die Kräfteverhältnisse innerhalb des Finanzsektors verschieben sich, denn ein beachtlicher Prozentsatz der Marktanteilsgewinne entfiel zuletzt auf angriffslustige Fintech-Unternehmen. Aufschlussreich ist also nur, dass es Grossbanken bisher nicht gelungen ist, die Skaleneffekte aus der Digitalisierung für sich selbst zu nutzen, obwohl ja gerade sie in der Pole Position dafür gewesen wären: Sie sind global oder zumindest international tätig und haben potenziell bereits Millionen von durchaus immer technologieaffineren Kunden. Es wäre allerdings ein falsches Bild, würde man nicht auch die bedeutenden Technologieinvestitionen der Grossbanken der vergangenen Jahre würdigen. Der Wille zur Modernisierung ist auf jeden Fall da, wie die durchaus beeindruckenden IT-Budgets belegen – eher stellt sich inzwischen die Frage, ob dabei die richtigen Prioritäten basierend auf den richtigen strategischen Visionen gesetzt wurden.

Blickt man über den Tellerrand des Bankensektors hinaus, ist unübersehbar, dass getrieben von aktivistischen Investoren ein globaler Trend zur Aufspaltung von Grosskonzernen erkennbar ist: Ob Siemens, General Electric oder Johnson & Johnson – grosse Traditionskonzerne scheuen nicht davor zurück, sich aufzuspalten. Die betriebswirtschaftliche Logik dahinter: agilere, überschaubare Einheiten mit zielgerichteten Strategien, die sich flexibler und wendiger auf den Wettbewerb einstellen können. Betriebswirtschaftlich liegt diesem Industrietrend die Einsicht zugrunde, dass immer grössere Einheiten keine höhere Rentabilität hervorbringen, ganz im Gegenteil.

Doch auch wenn ein Geschäftsmodell per se in die Jahre gekommen sein mag, zeigt die aktuelle Performance der Oberliga der europäischen Grossbanken, dass Bewegung in die Branche kommt und sich die Schere zwischen erfolgreicheren und weniger erfolgreichen Kreditinstituten öffnet. Mit anderen Worten: Mit richtigen strategischen Weichenstellungen kann auch mit einem suboptimalen Geschäftsmodell Aktienwert für die Eigentümer geschaffen werden. Es scheint also sehr stark in den Händen des Spitzenmanagements und der Verwaltungsräte zu liegen, erfolgreiche Grossbankstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Dabei konzentrieren sich die einen eher auf das Motto «do things right», während sich die anderen schon in Richtung «do the right things» bewegen.

Visionen statt Risikomanager

Besonders auffällig ist im europäischen Kontext die sehr positive Entwicklung von UBS und Erste Bank, die, mit ruhiger Hand geführt, über die letzten Quartale kontinuierlich gute Leistungen erbracht haben. Die Börse honoriert es. Inzwischen wieder aufstrebend und ambitioniert sind Deutsche Bank und UniCredit – auch hier mit entsprechender Performance an der Börse. In Rückstand geraten ist in dieser Liga vor allem Credit Suisse – die jüngsten Ereignisse sind bekannt.

Bezeichnender für die sehr unterschiedlichen Ausrichtungen könnten gerade die beiden Schweizer Häuser denn auch kaum sein. Während die eine Bank bis vor kurzem mit dem Motto «Jeder Banker muss ein Risikomanager sein» eine strategisch wenig inspirierende, defensive und introvertierte Haltung zum Ausdruck brachte, spricht die andere Bank von «Purpose» und hat kürzlich mit der Übernahme von Wealthfront, einem US-Robo-Advisor, strategisch aufhorchen lassen. Es handelt sich deshalb um eine bemerkenswerte Übernahme, weil gerade UBS bisher mit einem der grössten Technologiebudgets der Branche dem Mantra folgte, selbständig bessere Lösungen entwickeln zu können. Nun scheint die Einsicht gereift zu sein, dass ein Start-up wie Wealthfront UBS etwas bieten kann, was sie selbst als Branchenprimus nicht hat. Innovationskultur, Zugang zu bisher unerreichbaren Kundensegmenten sowie eine einfache, clevere und doch skalierbare Plattform dürften ausschlaggebend gewesen sein.

Genau in diesen Punkten zeigt sich die unternehmerische Herausforderung der Digitalisierung in Perfektion. Grossbanken können zwar grosse IT-Budgets sprechen, haben aber eine sehr schwerfällige Organisation, wenn es darum geht, Innovationen mit voller Überzeugung einzusetzen und global auszurollen, ohne in der eigenen Managementkomplexität zu ersticken. Auch stellt sich die Frage der Markenführung: Ist UBS die geeignete Marke, um vermögende, technologieaffine Kunden global anzusprechen? Selbstverständlich ist das nicht, wie Studien zum Verhalten besonders technologieaffiner Kunden zeigen. Jedenfalls beweist UBS mit der Übernahme von Wealthfront strategische Aufgeschlossenheit und könnte damit wegweisend sein für weitere Übernahmen in der Branche. Skalierbare Bankgeschäftsmodelle sind die erfolgsversprechende Zukunft für Grossbanken, wenn deren Grösse tatsächlich ein Vorteil für ihre Aktionäre sein soll. Dafür braucht eine Bank aber keine Belegschaft bestehend aus lauter Risikomanagern, sondern visionäre Topmanager und Verwaltungsräte am Puls des digitalen Zeitalters.