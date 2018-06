Grossbritannien verkauft RBS-Anteil mit Verlust

(Reuters) Die britische Regierung hat sich wie angekündigt von 7,7% ihrer Anteile an der Royal Bank of Scotland getrennt, bei der sie in der Finanzkrise eingestiegen war. Bei dem Verkauf für 2,5 Mrd. $ (rund 3 Mrd. €) an institutionelle Investoren machte der Staat einen Verlust von rund 2 Mrd. £. Verkauft wurden die Aktien für 271 Pence je Anteilsschein, wie die Regierung am Dienstag in London mitteilte. Berechnungen der Analysten von CMC Markets (CMCX 178.2 -0.94%) zufolge müsste der Verkaufpreis bei rund 600 Pence liegen, damit das Finanzministerium kein Minus macht.

Nach der Transaktion liegen noch 62% der Anteile beim Staat. Finanzminister Philip Hammond erklärte in London, der Abverkauf sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen Privatisierung des Instituts. Weitere Schritte sollen in den nächsten Jahren erfolgen. Die RBS war vor der Krise von 2008 eine der grössten Banken der Welt, musste aber dann mit Steuergeld in einem Volumen von rund 45,5 Mrd. $ aufgefangen werden. 2017 erzielte das Geldhaus erstmals seit einem Jahrzehnt wieder einen Jahresgewinn.