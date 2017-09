Grossbritannien will Abschied von EU auf Raten

(Reuters) Grossbritannien werde wie geplant im März 2019 seine EU-Mitgliedschaft beenden, sagte May am Freitag in Florenz in einer Grundsatzrede. Doch danach sei eine Periode des Übergangs nötig. In dieser Zeit solle es Grossbritannien und der EU weiter möglich sein, ohne Hürden Handel zu treiben. Die Dauer des Zeitraums hänge davon ab, wie lange die Parteien benötigten, um ihre künftigen Beziehungen zu regeln. Doch seien etwa zwei Jahre sinnvoll. In der Zeit könnten EU-Bürger weiter nach Grossbritannien ziehen, müssten sich aber registrieren.

Die Rede von May war mit Spannung erwartet worden, da die Brexit-Gespräche in Brüssel bislang sehr zäh verlaufen. Zu den strittigen Fragen zählen die britischen Finanzverpflichtungen, die künftigen Rechte der EU-Bürger in Grossbritannien sowie der Status der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Die Verhandlungen zwischen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und dem britischen Brexit-Minister David Davis gehen am Montag weiter.

Die EU will die Bedingungen des Austritts im Herbst 2018 festzurren, damit alle Mitgliedsstaaten den Vertrag bis zum Brexit-Tag am 29. März 2019 ratifizieren können. EU-Diplomaten zufolge ist der Zeitplan aber kaum zu erfüllen. Eine Verlängerung der Frist ist laut EU-Verträgen nur durch einen einstimmigen Beschluss aller 28 Länder möglich.