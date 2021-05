Grossbritannien will es Europa wirtschaftlich zeigen

Zum ersten Mal seit Monaten herrscht wieder Leben in London. Seit Anfang Woche dürfen nicht nur Restaurants und Pubs ihre Innenräume für die Gäste aufmachen, auch Theater, Kinos und Museen durften ihre Türen wieder öffnen. Ausserhalb der Hauptstadt ist ebenfalls Aufbruchstimmung zu spüren. Das schlägt sich in der Wirtschaft des Landes nieder. Im ersten Quartal ging das Bruttoinlandprodukt noch um 1,5% zurück, weil in dieser Zeit im Land zum dritten Mal ein rigider wirtschaftlicher Lockdown herrschte. Dennoch fiel das Minus weniger heftig als befürchtet aus. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an