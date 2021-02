Grosse Chance

Wir alle wissen, dass sich China unglaublich schnell entwickelt. Kaufkraftbereinigt ist diese Volkswirtschaft bereits die grösste der Welt. Auch im Coronajahr ist die chinesische Wirtschaft im Gegensatz zum Rest der Welt nochmals deutlich gewachsen. Dennoch tun wir uns schwer damit, unser Geld in chinesische Aktien zu investieren. Gross ist der ­Respekt vor dem politischen Umfeld, dem Streit mit den USA. Zudem sorgen Fragen zu Transparenz und Bewertung für Verunsicherung.

Doch für einen Anleger, der gut ­diversifiziert sein will, darf China kein Tabu mehr sein. Nicht nur der wirtschaftliche Aufstieg, sondern auch der Reichtum in der Volksrepublik, der den Kapitalmärkten mehr Rückhalt gibt, spricht eine klare Sprache.

Um in China erfolgreich zu investieren, gibt es ein paar Grundregeln. Wer auf einzelne Aktien setzen will, der sollte Titel von Unternehmen kaufen, die in Hongkong kotiert sind. Dort ist der ­Zugang für den Privatinvestor am einfachsten und sichersten. Das wird sich kaum ändern, sollte China vermehrt Einfluss auf den Finanzmarkt in Hongkong nehmen. Bis vor nicht allzu langer Zeit war der Weg in die USA über chinesische Unternehmen, die dort kotiert sind, der einfachste. Doch in jüngster Vergangenheit ist das zum Risiko geworden. Dekotierungen haben gezeigt, dass die Handelbarkeit infrage gestellt ist.

China ist ein unglaublich inno­vatives Land. Im E-Commerce werden Entwicklungsstufen gleich übersprungen, der Technologieumbau ist rasant, der Konsum stark. Das wird so weitergehen. China wird sich auch für uns Europäer immer mehr als Anlagedestination etablieren. ­Profitieren Sie davon.