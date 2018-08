Swiss-Re-Manager wird grosse Nummer beim kleineren Konkurrenten

Der 54-jährige Schweizer stösst in die Wirtschaftselite Deutschlands vor – wie einst Josef Ackermann bei der Deutschen Bank. Jean-Jacques Henchoz übernimmt im Mai die Führung von Hannover Re, die global viertgrösster Rückversicherer ist. Vom international geformten Neuzugang werden frische Impulse erwartet, denn im siebenköpfigen Managementteam wirken überwiegend gediente Hannoveraner. Alle Konzernleitungsmitglieder sind deutscher Nationalität, mit Ausnahme des Schweizers Claude Chèvre, der seit 2011 dabei ist. Beim Spezialversicherer aus dem norddeutschen Hannover sind Manager aus dem kleinen südlichen Nachbarland willkommen.

Henchoz folgt dort auf CEO Ulrich Wallin, der nach 35 Dienstjahren bald das Pensionsalter erreicht. Auch der Neue hat sich beim bisherigen Arbeitgeber lange als loyal bewiesen. Er hat eine zwanzigjährige Karriere bei Swiss Re hingelegt. Beim Versicherer, der doppelt so gross wie Hannover Re ist, bewährte er sich im In- wie Ausland – von 2005 bis 2010 etwa als Länderchef Kanada. Seit 2012 leitete er als Mitglied der Konzernleitung das gesamte Rückversicherungsgeschäft in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Diese Verantwortung hat er per sofort abgetreten. Sein Nachfolger wird – offiziell per 1. September – Russel Higginbotham, der seit 24 Jahren im Konzern arbeitet.