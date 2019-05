Grosses Interesse an chinesischer Kaffeehauskette

(Reuters) Die chinesische Kaffeehauskette Luckin erfreut sich bei ihrem Börsengang in den USA Insidern zufolge einer grossen Nachfrage. Der Starbucks-Rivale setzte den Ausgabepreis mit 17 $ je Papier am oberen Ende der Preisspanne fest und schlug mit 33 Mio. Aktien mehr los als geplant, wie mit den Plänen vertraute Personen am Donnerstag sagten.

Insgesamt nimmt Luckin Coffee somit 561 Mio. $ ein und ist damit der bislang grösste Börsengang eines chinesischen Unternehmens in den USA in diesem Jahr. Der Börsenwert beläuft sich bei der Preisfestsetzung auf etwa 4,2 Mrd. $. Die Papiere sollen am Freitag erstmals an der New Yorker Börse gehandelt werden. Ein Sprecher von Luckin wollte sich zu den Informationen nicht äussern.

Luckin Coffee wurde offiziell erst Anfang 2018 gegründet. Das Unternehmen wächst rasant und will möglichst noch in diesem Jahr Starbucks (SBUX 78.9 1.47%) als grösste Kaffeehauskette in China überholen. Die Emission findet inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China statt.