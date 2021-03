Grossrisiken sind für Versicherer auch eine Chance

Umsatzausfälle wegen pandemiebedingt verordneten Betriebsschliessungen sind in den meisten Versicherungsverträgen nicht gedeckt – aber halt nicht immer eindeutig ausgeschlossen gewesen in den Policen, die 2020 bei Gewerbe- und Grossunternehmen in Kraft waren. Deshalb leisteten die Versicherer in der Schweiz über die vertraglichen Pflichten hinaus rund 1 Mrd. Fr. zusätzlich für finanzielle Corona-Schäden, sagte Rolf Dörig, Präsident des Versicherungsverbandes SVV an der Jahreskonferenz.

Für Schaden-, Haftpflicht- und Motorfahrzeug­deckungen zogen die privatwirtschaftlichen Versicherer in der Schweiz im vergangenen Jahr knapp 15 Mrd. Fr. Prämien ein. Hinzu kamen nochmals 15 Mrd. Fr. für Unfall- und Krankenzusatzdeckungen. Für Lebenspolicen und Verträge mit KMU für die berufliche Vorsorge wurden 2020 nach SVV-Hochrechnung beinahe 25 Mrd. Fr. eingezogen. Der Rückgang um rund 5 Mrd. Fr. in diesem Segment ist einem bleibenden Sondereffekt geschuldet .

Cyberschäden nehmen 200% zu

Im Kontext dieser Branchenzahlen wirkt die Milliardenzahlung für Coronafolgen moderat. Doch es lauerten zusätzlich eben weitere Grossrisiken mit einem gefährlichen Kumulierungspotenzial, warnte Dörig, der ergänzend zur Verbandsfunktion noch den Verwaltungsrat des Lebensversicherers Swiss Life präsidiert: «Ausser Pandemien zählen dazu auch Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels oder globale Cyberattacken.»