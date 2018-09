Smaragde sind wie Frauen: Wer nach ihnen sucht, wird sie nicht finden. So sagen es kolumbianische Kumpels, ausgerechnet diejenigen also, die den ganzen Tag (bzw. tief unter Tage, bei über 40 Grad Hitze) nach den grünen Edelsteinen suchen. Weit mehr als jeder zweite Smaragd auf dem Weltmarkt wird dem Boden Kolumbiens abgerungen, zunehmend industriell, transparent und legal, denn internationale Multis investieren dort vermehrt in Smaragdminen. Noch in den Achtzigerjahren drangen Drogenkartelle ins Smaragdgeschäft vor, es tobte ein langer Konflikt: La guerra verde – verquickt mit dem erst 2016 beigelegten Bürgerkrieg. Die Wildwest-Zeiten scheinen sich allmählich dem Ende zuzuneigen. An Kolumbiens Smaragden klebt seit jeher immer mal wieder Blut, früher mehr, jetzt anscheinend endlich weniger. Die Ureinwohner schürften schon vor drei Jahrtausenden danach. Ab 1530 liessen sich die Spanier nicht lange bitten und versklavten Einheimische, um Smaragde zu fördern. Es schadet nichts, das zu wissen, wenn es in den Bijouterieauslagen grün glitzert (und erfolgreiche Balz verheisst), wie hier in Bogotá. Emeralds Are a Girl’s Second Best Friend, wie Marilyn Monroe vielleicht gesungen hätte.