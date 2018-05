Grünes Land

Vielleicht wird das Königreich Dänemark in nicht allzu ferner Zukunft die Hoheit über Grönland abgeben. Die grösste Insel der Welt, die bloss 56 000 Einwohner zählt, verwaltet sich seit 1979 selbst (Dänemark führt die Aussen- und die Sicherheitspolitik) und strebt nach völliger Unabhängigkeit. Sollte es so weit kommen, wäre es der zweite nordische Rückzug aus Grönland. 985 gründete der Wikinger Erik der Rote dort eine Kolonie; er warb auf Island Siedler an – mit dem Anpreisen von «grünem Land». Die Gemeinde, die von Fischfang, Jagd und Weidewirtschaft lebte, erblühte auf bis zu 5000 Seelen, erhielt einen Bischof, verlor jedoch mit der Zeit den Kontakt zu Island und Norwegen und erlosch um 1550 – vielleicht unter Druck der Inuit. Einige Ruinen sind stumme Zeugen der alten Nordmänner. Ab dem 18. Jahrhundert setzten sich dänische Walfänger fest. Kopenhagen steuert mit 600 Mio. Fr. die Hälfte zu Grönlands Budget bei. Ein souveräner Staat wäre kaum in der Lage, dies mit Einkünften aus Rohstoffabbau sofort auszugleichen. China antichambriert bereits mit dem Konzept einer «polaren Seidenstrasse». Die USA, die auf Grönland Militärbasen betreiben, werden sich jedoch so nicht einfach ausbooten lassen.