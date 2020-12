Grünes Licht für Coronaimpfstoff von BioNTech

(Reuters) Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech (BNTX 106.46 +2.13%) und Pfizer (PFE 37.38 -0.8%). «Wir werden jetzt schnell handeln», sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission erwarte sie noch bis Montagabend. Ihre Zustimmung gilt als sicher. Es wäre der erste in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff, mit Impfungen könnte damit in wenigen Tagen begonnen werden.

«Bereits am Tag nach Weihnachten werden die ersten Pflegebedürftigen in der stationären Altenpflege geimpft», kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. «Impfen ebnet uns den Weg aus der Krise. Und wir tun alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen.» Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech steht bereits in den Startlöchern: «Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen,» sagte Firmen-Chef Ugur Sahin.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hatte zuvor eine bedingte Zulassung des Impfstoffs für Personen ab 16 Jahren in der Europäischen Union empfohlen. EMA-Chefin Emer Cooke sprach von einem bedeutenden Schritt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. «Impfstoffe allein werden nicht das Allheilmittel sein, das es uns ermöglicht, zum normalen Leben zurückzukehren. Die Zulassung dieses ersten Impfstoffs ist jedoch definitiv ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ein Anzeichen dafür, dass 2021 freundlicher als 2020 sein könnte», sagte Cooke.

Den EU-Bürgern könne die EMA versichern, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei. «Impfstoffe werden im Kampf gegen Covid-19 nur helfen, wenn die Bürger genug Vertrauen in unsere Genehmigung haben.» Die Arbeit der EMA sei an dieser Stelle noch nicht beendet, sie werde weiter Daten zu dem Vakzin sammeln und analysieren. Es sei «sehr wahrscheinlich», dass dieses auch gegen die in Grossbritannien festgestellte, neue Virus-Variante schützt. Cook mahnte zugleich, dass man sich noch nicht an einem Wendepunkt der Pandemie befinde. Es werde einige Zeit dauern, bis Impfstoffe in ausreichender Menge auf dem Markt seien, «damit alle unsere Bürger geschützt und das Auftreten der Infektionen so weit wie möglich unterdrückt werden kann.»

In Europa hatte Grossbritannien dem Vakzin Anfang Dezember eine Notfallgenehmigung erteilt und inzwischen auch mit Impfungen begonnen. In der Schweiz erhielt das Mittel am Samstag eine bedingte Marktzulassung. Ausserhalb Europas haben schon die USA und Kanada mit Massenimpfungen begonnen. Die Europäische Union hat sich von Biontech und Pfizer bis zu 300 Mio. Impfdosen gesichert. Noch in diesem Jahr wollen die beiden Partner bis zu 50 Mio. Dosen herstellen, im kommenden Jahr bis zu 1,3 Mrd.

Anfang November hatten Biontech und Pfizer als weltweit erste Firmen positive Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff verkündet. Danach wurde durch die Impfung ein Schutz von 95% vor Covid-19 erzielt. Das Vakzin wird derzeit als eines der vielversprechendsten Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesehen. Weltweit sind inzwischen mehr als 1,68 Mio. Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Aktuell ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer in über 15 Ländern vorübergehend genehmigt oder besitzt eine Notfallzulassung. Weitere Zulassungsanträge würden im Moment in verschiedenen Ländern geprüft und zusätzliche Einreichungen seien geplant, hiess es.