Es hilft alles nichts, es gleicht einer Kapitulation der Skeptiker. Jeder Gedanke, was den Aktienmärkten im kommenden Jahr so alles schaden könnte, ist schnell verflogen. Dabei sind Risiken durchaus da. Es kann Rückschläge geben in Sachen Covid-19-Impfungen: geringe Impfbereitschaft, Nebenwirkungen, Logistikprobleme, langsamer Fortschritt weltweit. Und die Hoffnungen auf eine weitere Erholung der Konjunktur könnten sich als übertrieben herausstellen: Was passiert etwa mit den Arbeitslosenzahlen, wenn die Kurzarbeitsprogramme auslaufen? Gleichzeitig sind die Bewertungen an den Finanzmärkten bereits heissgelaufen und bergen Rückschlagpotenzial. Denn Euphorie kann sich auch grundlos in Luft auflösen.

Doch die Zweifel am Aufstiegspotenzial der Aktienmärkte für 2021 werden von der globalen Geldschwemme der Notenbanken und den Konjunkturhilfen der Regierungen ausradiert. Schulden abbauen? Sicher nicht in naher Zukunft. Inflation und spürbar steigende Zinsen? Ebenso Fehlanzeige in der kurzen Frist. Es bleibt also nichts anderes übrig, als in Aktien zu investieren. Neues Geld, sei es aus Dividenden oder anderen Quellen, kann nicht auch noch als Liquidität gehortet werden. Und Alternativen zu Aktien sind dünn gesät.

Selbstverständlich gelten dabei die altbewährten Grundregeln: niemals Valoren auf Pump kaufen und niemals Mittel einsetzen, die man womöglich in den kommenden Jahren anderweitig benötigt. Denn auch noch so gute Voraussetzungen sind keine Garantie für eine Einbahnstrasse nach oben, auch nicht im kommenden Jahr. Unter diesen Prämissen gilt: grünes Licht für Aktien.