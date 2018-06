Auf einer Insel im Chiemsee steht dieser Kasten à la Versailles: Herrenchiemsee, versteinerter Traum des verschrobenen Bayern-Königs Ludwig II. Vor siebzig Jahren trafen sich auf dem Eiland Verfassungsrechtler zum Konklave, entsandt von den damals elf westdeutschen Länderregierungen, kontrolliert von den drei westlichen Besatzungsmächten. Die Gelehrten entwarfen eine Verfassung für «Trizonesien». Der Parlamentarische Rat in Bonn, ein Vorläufer des Bundestags, nahm das «Grundgesetz» an, zehn Länder stimmten ihm zu – nur Bayern nicht: Der CSU-Mehrheit im Landtag war der Text zu zentralistisch. Die Christlich-Soziale Union versteht sich als Bayerns Staatspartei schlechthin. Nur in vier von siebzehn Legislaturperioden (seit 1946) hat sie nicht die Mandatsmehrheit im Landtag gehalten. Im Oktober sind Wahlen, und nun fürchtet die CSU, den konservativen Flügel und damit die Vorherrschaft zu verlieren. Das Fussvolk murrt nämlich über die Zuwanderungspolitik der Schwesterpartei CDU unter Kanzlerin Merkel; die Symbiose zwischen CDU und CSU ist in Auflösung. Widerborstigkeit Münchens gegen jede Bundesregierung, einst in Bonn, nun in Berlin, ist eben quasi ein ungeschriebenes Grundgesetz der Bundesrepublik.