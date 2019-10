Gurit schliesst Fabrik

(AWP) Der Spezialkunststoffhersteller Gurit (GUR 1418 2.01%) zieht bei der Autoteile-Sparte Composite Components die Reissleine. In den vergangenen Monaten fand das Unternehmen keinen Käufer für den Bereich, wie es am Dienstag mitteilte. Nun soll die Fabrik in Ungarn per Mitte 2020 geschlossen und das Geschäft damit aufgegeben werden.

Gurit hatte Ende 2018 eine Restrukturierung des Bereichs und eine Zusammenlegung der Werke in Ungarn angekündigt. Schon damals hatte es auch geheissen, dass nun ein Käufer für die Sparte gesucht werde.

Die operative Leistungsfähigkeit des Standortes in Ungarn habe sich in den letzten Monaten zwar deutlich verbessert, heisst es jetzt. Es sei gleichwohl kein geeigneter Käufer gefunden worden. Im ersten Halbjahr hatte die Sparte einen 39% höheren Umsatz von 13,1 Mio. Fr. erzielt.

Die Schliessung werde nochmals Geld kosten, so Gurit weiter. Konkret sei für 2019 und 2020 mit Kosten in tiefer einstelliger Millionenhöhe zu rechnen.

