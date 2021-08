Gurit setzt auf recycelte PET-Flaschen

(AWP) Das Management des Spezialkunststoffherstellers Gurit (GUR 1'934.00 +1.15%) setzt auf recycelte PET-Flaschen. Das Unternehmen sei in diesem Bereich vor allem dank der eigenen Herstellung von Materialien aus PET für den Windmarkt gut positioniert im internationalen Wettbewerb, sagte der seit Januar für Gurit tätige CEO Mitja Schulz am Dienstag anlässlich des Capital Markets Day 2021 in Zürich.

Auch in diesem Jahr sollen drei Viertel des Umsatzes aus der Windsparte kommen. Daher spiele die Herstellung von Formen für Rotorblätter von Windturbinen eine gross Rolle für Gurit, erklärte Schulz. Immer weniger setzt das Unternehmen dabei auf Balsaholz und dafür umso mehr auf den Kunststoff PET.

Eigenes PET-Granulat

Ein wichtiger Unterschied zur Konkurrenz ist bei Gurit laut Schulz die eigene Herstellung von Materialien aus PET-Granulat, das als Kernmaterial für Gurit-Produkte gebraucht wird. Aufgrund der Produktion im eigenen Haus habe man einen gewissen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern.

Daher sehe man das Unternehmen gerade im Bereich der erneuerbaren Windenergie und speziell im Off-Shore-Windparkgeschäft weiterhin sehr gut positioniert. Für Materialien aus PET gebe es aber auch in anderen Sparten wie der Luftfahrt oder im Transportsektor eine breite Verwendung, versichert Schulz.

«Green New Deals» entscheidend

Den Blick nach vorne gerichtet stellt der CEO in Aussicht, dass bis 2025 auch diese Geschäftsbereiche deutlicher wachsen sollen als bisher. «Einige Bereiche haben wir in der Vergangenheit vielleicht zu opportunistisch behandelt, dies sind wir dabei zu ändern», versichert Schulz.

Aktuell befinden sich die Wachstumsaussichten von Gurit indes etwas in der Schwebe, ergänzte Finanzchef Philippe Wirth. Vor allem die Grösse und Umsetzungsgeschwindigkeit der «Green New Deals» bestimme mittel- bis langfristig die operative Entwicklung von Gurit.

