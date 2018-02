Gurit wächst «moderat»

(AWP) Der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit (GUR 1042 2.56%) ist im Geschäftsjahr 2017 laut eigenen Angaben «moderat» gewachsen. Gemäss vorläufigen Zahlen stieg der Nettoerlös um 2,4% auf 360,5 Mio. Fr., wie Gurit am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet wären die Verkäufe um 3,1% gestiegen.

Damit wurden die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Die Experten hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 358,5 Mio. Fr. gerechnet. Die Unternehmensleitung selbst hatte Ende Oktober ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt (2016: 352,0 Mio. Fr.).

Im umsatzmässig grössten Geschäftsbereich Composite Materials verzeichnete Gurit allerdings einen im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% tieferen Umsatz von 246,4 Mio. Fr. Im Windmarkt habe das Unternehmen seit dem Frühjahr 2017 unter einem Nachfragestillstand in Indien gelitten, heisst es zur Begründung. Bedingt wurde dieser durch die Einführung eines neuen Auktionssystems und damit verbundenen Zeitverzögerungen.

Im Geschäftsbereich Composite Components stieg der Umsatz um 28,3% auf 22,3 Mio. Fr. Positiv entwickelte sich auch die Sparte Tooling, die um 33,1% auf 91,8 Mio. Fr. zulegte.

Die Betriebsgewinnmarge für das Geschäftsjahr 2017 wird voraussichtlich das obere Ende des Zielkorridors von 8-10% des Nettoumsatzes erreichen, so das Unternehmen. Hier seien die kürzlich kommunizierten Restrukturierungskosten in Verbindung mit dem Transfer der Prepreg Produktion aus dem Vereinigten Königreich nach Spanien schon miteinbezogen. Der Wert entspricht dem, was Gurit zuvor in Aussicht gestellt hatte.

Die detaillierten Gewinnzahlen gibt Gurit am 13. März bekannt, wenn die vollständigen Geschäftszahlen veröffentlicht werden.

Die komplette Historie zu Gurit finden Sie hier. »