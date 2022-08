Gut aufgestellte Swiss Life

Mit Swiss Life legt am Mittwoch der dritte grosse Schweizer Versicherer nach Swiss Re und Zurich Insurance Zahlen für das erste Halbjahr vor. Grosse Überraschungen sind nicht zu erwarten. Ähnlich wie die anderen beiden dürfte auch der Lebensversicherer im Berichtszeitraum im operativen Geschäft Kurs gehalten haben. Der Konsens der von AWP befragten Analysten rechnet mit einem Reingewinn von 631 Mio. Fr. Im Vorjahreszeitraum erwirtschaftete Swiss Life 618 Mio. Fr.

Ein kurzer Blick zurück: Insbesondere der Ertrag aus Kommissionen hat sich im ersten Quartal stark entwickelt. Swiss Life erwirtschaftet ihn etwa in der Vermögensverwaltung oder mit dem Verkauf von anlagegebundenen Lebensversicherungen. Im traditionellen Lebensversicherungsgeschäft sind die Prämien in den ersten drei Monaten dagegen weniger gewachsen. Das ist allerdings gewollt. Da dieses Geschäft das Eigenkapital stärker belastet, ist Swiss Life hier beim Neugeschäft deutlich restriktiver. An der Strategie dürfte sich auch im ersten Halbjahr nichts geändert haben.

Dämpfer steht im Raum

Nun muss sich zeigen, wie sich der Ertrag angesichts steigender Zinsen und der Turbulenzen an den Börsen entwickelt hat. Zeigen wird sich dies wohl am ehesten im Anlageergebnis des Konzerns. In der Vermögensverwaltung legt Swiss Life nicht nur eigene Gelder an, sondern verwaltet auch Vermögen von Pensionskassen, Stiftungen und zunehmend auch Privatpersonen.