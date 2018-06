Gute Spin-offs, schlechte Spin-offs

Eine Abspaltung von Unternehmensteilen mit anschliessendem Börsengang kann sowohl für die ehemaligen Muttergesellschaften als auch für die Spin-offs attraktiv sein und für die Investoren Mehrwert schaffen. Die Hoffnung dabei ist, dass sich das alte Unternehmen auf sein Kerngeschäft konzentriert und die Abspaltung kürzere Entscheidungswege und grössere Freiheiten bekommt. Am Ende sollte sich beides natürlich positiv in den Geschäftszahlen bemerkbar machen. Oft genug werden gerade Konglomerate, die in mehreren Branchen aktiv sind, mit einem Abschlag an der Börse gehandelt. Die alten Aktionäre erhalten häufig Aktien der Abspaltung oder zumindest ein Bezugsrecht. Doch nicht immer bringt ein Spin-off dem Anteilseigner den erhofften Wertgewinn.

Roche und Novartis

Die beiden grossen Pharmakonzerne aus Basel haben es in der Schweiz vorgemacht. 2000 gliederte Roche (ROG 220.55 1.54%) die Riechstoff- und Aromensparte unter dem Namen Givaudan (GIVN 2252 1.21%) aus. Heute liegt der Kurs von Roche fast 30% über dem damaligen Niveau, der von Givaudan stieg seit dem Börsengang um 360%. Das Unternehmen ist Weltmarktführer und konnte jahrelang attraktive Margen erzielen. Im Jahr 2000 legte Novartis (NOVN 75.28 3.95%) seine Agrarsparte mit der von AstraZeneca (AZN 5271 0.96%) zusammen, woraus Syngenta (Syngenta 0 0%) entstand, die 2017 vom chinesischen Konzern ChemChina übernommen wurde. Bereits 1997 brachte Novartis seine Chemiesparte als Ciba Spezialitätenchemie an die Börse, das Unternehmen wurde 2009 von Bayer (BAYN 94.35 0.08%) geschluckt.

Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza (LONN 263.5 1.27%), ebenfalls mit Sitz in Basel, war eine Ausgliederung der Alusuisse Lonza Group, von der es bereits im Jahr 1974 aufgekauft wurde. Seitdem das Unternehmen unter dem Namen Lonza im Jahr 1999 an die Börse ging, stieg der Aktienkurs um rund 200%. Ebenfalls verdreifacht hat sich der Kurs von Dottikon, die ehemalige Feinchemiesparte der Ems-Chemie (EMSN 636.5 1.19%). Die Muttergesellschaft legte allerdings seit dem Spin-off im März 2005 fast 525% zu. Ebenfalls enttäuschend lief es beim Industriekonglomerat Conzzeta (CON 1140 1.79%), das sich heute auf Maschinenbau, Spezialchemie, Sportartikel sowie Glasbearbeitung konzentriert. Nach dem Verkauf der Automationssparte brachte das Unternehmen seine Immobilientochter als Plazza (PLAN 227 0.44%) im Juni 2015 an die Börse. Die Abspaltung legte seitdem aber nur um rund 10% zu, Conzzeta selber verbuchte einen Kursgewinn von fast 70%.

Erfolgreicher lief es beim Automobilzulieferer Autoneum (AUTN 232 2.38%), dessen Valoren seit dem Börsengang im Mai 2011 um mehr als 95% zulegten. Das Unternehmen war eine Ausgliederung von Rieter (RIEN 171.5 3.94%), einem Anbieter von Spinnmaschinensystemen und -komponenten, dessen Aktien seitdem 60% abgaben. Der Spezialist für Gebrauchsmaterialien im Dentalbereich Coltene (CLTN 101.6 -0.39%) hat seit Erstkotierung im Juni 2006 fast 43% gewonnen und damit die Muttergesellschaft Gurit (GUR 806 3.33%) mit 15% ebenfalls klar geschlagen.

Positive Finanzwerte

In der Finanzbranche ist Leonteq (LEON 57 0.71%) seit dem Jahr 2007 ein führender Anbieter von strukturierten Produkten und Vorsorgelösungen. Mit dem Börsendebüt im Oktober 2012 gewannen die Aktien rund 145% dazu, während EFG (EFGN 7.44 1.36%) International, eine der grössten Privatbanken der Schweiz, aus der Leonteq herausgelöst wurde, fast 16% verloren. Asset-Manager GAM (GAM 13.7 0.29%) ist eigentlich eine Ausgliederung der Julius Bär (BAER 58.28 1.08%) Group, wobei technisch die Muttergesellschaft von GAM abgespalten wurde und seit Oktober 2009 kotiert ist. Die GAM-Valoren gaben seitdem 35% ab, während Julius Bär mehr als 60% zulegten.

Auf die gleiche Art wie GAM gliederte auch der Medikamentenhändler Galenica (GALE 52.7 2.63%) sein Pharmageschäft als Vifor Pharma (VIFN 158.65 1.8%) im vergangenen Jahr aus. Die Muttergesellschaft gewann seit April 2017 mehr als 20%, was viele Anleger am Ende doch überraschte. Die ehemalige Pharmasparte gewann aber mehr als 45%. Zu den neutralen Beispielen gehört die Immobiliengesellschaft Zug Estates (ZUGN 1720 0.58%), deren Valoren seit Juli 2012 gut 34% stiegen. Die Muttergesellschaft Metall Zug (METN 3145 0%) ist in den Sparten Haushaltapparate, Infection Control, Kabelverarbeitung Medtech aktiv. Ihre Dividendenpapiere legten um 35% zu.

Ein bemerkenswertes Beispiel der jüngeren Börsengeschichte war, wie der US-Konzern Johnson & Johnson (JNJ 121.34 -0.54%) die Forschungssparte Idorsia (IDIA 26.3 3.14%) 2017 aus der Pharmagruppe Actelion ausgliederte, nachdem er die Baselbieter Muttergesellschaft für 30 Mrd. $ übernommen hatte. Idorsia legte seit vergangenem Juni 80% an der Börse zu. Aktuell steht der angekündigte Börsengang der OC Oerlikon-Getriebe­tochter GrazianoFairfield an, die am 11. Juli kotiert werden soll.