Gute Tipps

Es ist wieder wichtig, auf genau die richtigen Titel zu setzen. Die Zeit, in der sich viele Valoren ganz einfach mit dem Markt nach oben bewegen, ist vorbei. Das wird bei einem Blick auf die Aktienfavoriten, die ich Ihnen von Zeit zu Zeit hier vorstelle, deutlich. Seit Ende März, als ich Ihnen zum letzten Mal meine Top-Tipps genannt habe, ist viel passiert.

Während der SMI (SMI 12'277.23 +0.5%) in diesen sieben Monaten 10,3% avanciert ist, haben von den sieben Aktien, die ich ins Spiel gebracht hatte, vier deutlich besser und drei schwächer als der SMI abgeschnitten. Zunächst die Gewinner. Mit Abstand am besten waren Alphabet (GOOGL 2'869.94 -3.07%) mit einem Plus von 40%. Ich weiss, es ist langweilig, aber selbst auf diesem Niveau bleibe ich der Google-Mutter treu. Auch der Neuzugang Roche (ROG 365.25 +1.83%) war eine Freude. 27,1% Performance zeigen, dass es immer mehr Anlegern schwerfällt, die Papiere zu ignorieren. Vorsichtig werde ich bei Nestlé (NESN 120.50 +0.08%). Der Sprung um 15,3% ist angesichts der Grösse und des Geschäftsmodells viel.

Raus gehe ich aus Holcim (HOLN 46.38 -0.54%). Der Rückschlag um 15% mag zwar für einige als Einstiegschance gelten, doch ich mache eine Pause. Anders bei Sika (SIKA 313.60 +0.48%). Die Titel sind in Top-Form (+20%). Drinbleiben. Da bleiben Sorgenkind Logitech (LOGN 74.78 -0.82%) und Zurich Insurance (ZURN 407.80 +0.05%). Logitech haben 22,5% verloren. Ich bin dennoch weiter vom PC-Zubehör-Spezialisten überzeugt. Streaming und Gaming werden helfen. Zurich Insurance brauchen noch Zeit. Sie haben 1,5% gutgemacht, sind aber noch immer träge. Im Moment aussetzen. Ich gehe also mit Alphabet, Sika, Roche und Logitech in die nächsten Monate. Dazu nehme ich Sonova (SOON 386.80 +0.55%) neu ins Portfolio. Der Hörspezialist hat einen guten Run, der sich fortsetzen wird.