SMI geht mit leichtem Plus in die 1.-August-Pause

(AWP/RB) Credit Suisse (CSGN 12.03 2.38%) und Swiss Re (SREN 96.56 1.3%) machten am Mittwoch die Musik. Sie gingen als Gewinner im Leitindex aus dem Handel. Die Halbjahreszahlen der Grossbank fielen besser aus als erwartet. Der Reingewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 45% auf 937 Mio. Fr. Vor Steuern waren es 1,30 Mrd. Fr., was einem Plus von 24% entspricht.

Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz Gewinnrückgang im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten. Grund für den Rückgang sind eine Reihe von Belastungen, wie der Zürcher Konzern am Mittwoch bekannt gab. LafargeHolcim hat auf einem tieferen Umsatz mehr Gewinn erzielt. Die Titel gaben ihre anfänglichen Gewinne ab.

Für die Wende im SMI (SMI 9919.27 0.29%) waren aber die Schwergewichte besorgt. Roche (ROG 266.65 0.13%), Novartis (NOVN 91.46 0.79%) und Nestlé (NESN 105.7 0.53%) belasteten zum Handelsstart, schlossen aber alle im grünen Bereich. Eine freundliche Eröffnung an der Wallstreet gab den Schweizer Titeln Unterstützung.

AMS vom Gewinner zum Verlierer

Im breiten Markt legten Interroll (INRN 2020 4.12%), Leonteq (LEON 35.54 3.86%), SIG Combibloc (SIGN 12.18 4.1%) und Arbonia (ARBN 11.58 3.02%) am meisten zu. Die SNB-Aktien kletterten nach verhaltenem Start ebenfalls, gaben die Gewinne am Nachmittag jedoch wieder ab. Die Nationalbank hatte zuvor einen Halbjahresgewinn von 38,5 Mrd. Fr. gemeldet.

Am anderen Ende des Kurstableaus sind Polyphor (POLN 4.515 -5.94%), AMS (AMS 52.48 -6.12%) und Asmallworld (ASWN 2.35 0%) anzutreffen. AMS gehörten am Morgen noch zu den Gewinnern, führten am späteren Nachmittag jedoch zwischenzeitlich die Verlierer an.

Der Euro gab am Nachmittag gegenüber dem Franken leicht nach, hielt sich aber noch über der Marke von 1.10 Fr. Der US-Dollar handeln praktisch verändert um 0.99 Fr.. Die Preise für Öl der Sorten Brent (Brent 65.17 0.79%) und WTI (WTI 58.51 1.14%) stiegen leicht, Gold (Gold 1416.42 -0.73%) notierte marginal fester.