Hängepartie mit der EU

Alle sieben Bundesräte pilgern an das Wef in Davos. Schon vor der Eröffnung traf sich eine Delegation unter Leitung von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Entscheide wurden keine gefällt. Im Zentrum der Gespräche stand das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU bzw. das institutionelle Rahmenabkommen (InstA). Die EU scheint zu akzeptieren, dass die Schweiz vor der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative vom 17. Mai nicht handeln kann. Sollte der Vorstoss angenommen werden, würde die Personenfreizügigkeit hinfällig – und mit ihr das erste Paket der bilateralen Verträge mit der EU.

Bezüglich des InstA will die Schweiz Klärung in drei Punkten: Unionsbürgerrichtlinie, Beihilferecht und Lohnschutz. Es ist aber nicht so, dass sich nur die Schweiz bewegen muss, sondern auch die EU. Sie hat noch immer nicht begriffen, dass in der Schweiz Politik und Bevölkerung sensibel reagieren, wenn diskriminierende Massnahmen ergriffen werden.

Statt von derartigen Schritten, Stichwort Börsenäquivalenz, abzusehen, werden offenbar neue ins Auge gefasst: Die Medizinaltechnikbranche fürchtet Benachteiligungen, wenn das InstA nicht vorwärts kommt. Ein weiteres Erpressungspotenzial könnte von der Leyens «New Green Deal» eröffnen: Die EU könnte Fortschritte im InstA von substanziellen Beteiligungen der Schweiz an diesem Ansinnen zur Klimarettung abhängig machen. Damit würde das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU noch tiefer zerrüttet. Fortschritte sind nur zu erreichen, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Nur so kommt Bewegung in die Hängepartie.