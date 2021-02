Hamers schickt UBS auf Selbstfindungstrip

Der neue UBS-Chef Ralph Hamers soll die grösste Bank der Schweiz zu neuen Ufern führen. Dazu will der Niederländer im zweiten Quartal eine Strategierevision präsentieren. FuW weiss, eine Revolution wird sie wohl nicht sein. Langfristig könnte sie der Bank und damit ihrer Aktie dennoch bekommen.

Nachdem Hamers im November Chef von UBS geworden war, schickte er sie auf einen Selbstfindungstrip. Mitarbeiter im ganzen Konzern wurden in «Discovery Squads» gesteckt, mussten sich mit der Frage auseinandersetzen: Was ist unsere Bestimmung, warum braucht es uns? Nach eigener Aussage hat Hamers das bereits als Chef der grössten holländischen Bank ING praktiziert. Im Fall UBS ist die Übung in ein strategisches Update eingeflossen, das Hamers bereits zu den Erstquartalszahlen am 27. April vorstellen kann.

Investmentbank bleibt

Hamers will und muss damit die Grundprobleme der Bank lösen: UBS hat seit Jahren trotz Sparübungen ungesund hohe Kosten, während der Ertrag ebenfalls bereits jahrelang stagniert. Das übersetzt sich in eine Eigenkapitalrendite, die selten 10% übersteigt – den Wert, ab dem eine Grossbank überhaupt erst als wertschaffend für ihre Aktionäre gilt.