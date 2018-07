«Kanada ist ein Land, das vor allem Hockeyspieler und Kaltfronten exportiert. Wir importieren hauptsächlich Baseballspieler und sauren Regen.» So scherzte einst der charismatische kanadische Premierminister Pierre Elliott Trudeau. Sein Sohn, der derzeitige Regierungschef Justin Trudeau, ist wohl etwas weniger amüsiert, wenn er an den Aussenhandel denkt. Fast 60% der Ausfuhren gehen in die USA, gegen 40% der Einfuhren kommen vom grossen, einzigen direkten Nachbarn. Kanada verfrachtet, hier etwa ab dem Pazifikhafen Hafen Vancouver, Öl, Fahrzeuge, Maschinen, Edelsteine, Holz, Elektrotechnik, Kunststoffe, Aluminium, Flugzeuge oder Agrargüter nach Amerika und erwirtschaftet im Austausch einen bedeutenden Überschuss. Das missfällt Donald Trump. Er will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen, das die USA, Kanada und Mexiko umfasst und seit 1994 gilt, nach seinen America-First-Vorstellungen umbauen, denn Nafta sei ein schlechter Deal. Unlängst apostrophierte der Präsident, im derben Jargon der New Yorker Häusermakler, den Premier als «very dishonest & weak». Im Vergleich dazu wären für Trudeau Junior ein paar Schauer sauren Regens aus dem Süden fast schon eine Labsal.