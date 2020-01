Handelsdiplomatie ist Machtpolitik

Gegen Ende des vergangenen Jahrzehnts ist die Globalisierung – der Abbau von Hindernissen für grenzüberschreitende Waren-, Dienstleistungs-, Investitions- und Informationsströme – schwer unter Druck geraten. In vielen Ländern beschuldigten populistische Politiker andere Staaten wirtschaftlichen Fehlverhaltens und drängten darauf, Handelsvereinbarungen umzuschreiben. Die Entwicklungsländer argumentieren seit Jahrzehnten, dass die Regeln für den internationalen Handel hochgradig unfair seien. Doch warum kommen aus den entwickelten Ländern, die die meisten dieser Regeln aufgestellt haben, nun ähnliche Beschwerden?

Zum Autor Raghuram G. Rajan ist Professor für Finanzwirtschaft an der Booth School of Business der University of Chicago.

Eine einfache, aber unzureichende Erklärung lautet: Wettbewerb. In den Sechziger- und Siebzigerjahren konzentrierten sich die Industrieländer auf die Erschliessung ausländischer Märkte für ihre Waren und legten die Regeln entsprechend fest. Inzwischen hat sich die Lage gewandelt. Die Schwellenländer, besonders China, haben grosse Fortschritte in der Warenproduktion gemacht, und die alten Regeln diktieren, dass die entwickelten Länder ihre Märkte für die inzwischen produktiveren Hersteller aus anderen Teilen der Welt offen halten müssen.

Für einen zynischen Beobachter nehmen sich die aktuellen Bemühungen der entwickelten Länder, die Regeln umzuschreiben, wie ein Versuch nicht zur Schaffung von Chancengleichheit, sondern zur Ausschaltung des Wettbewerbs aus. Ein Grund, warum die Hersteller in den Schwellenländern wettbewerbsfähig sind, ist, dass sie ihren Arbeitern weniger bezahlen (in der Regel, weil diese Arbeiter weniger produktiv sind). Daher würde das USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA, das nachverhandelte Nafta) Mexikos Wettbewerbsvorteil verringern, indem es vorschreibt, dass (ab 2023) 40 bis 45% der Autoteile von Arbeitern gefertigt werden, die mindestens 16 $ pro Stunde verdienen. Es sieht zudem eine Reihe von Massnahmen zum Schutz von Arbeitskräften vor, darunter eine stärkere, von amerikanischen Inspektoren zu überwachende gewerkschaftliche Vertretung mexikanischer Arbeiter. Was wie ein gutes Geschäft für mexikanische Arbeiter aussieht, das von ihnen zugeneigten Washingtoner Unterhändlern durchgesetzt wurde, liesse sich auch als Versuch der USA betrachten, die Zahl der Industriearbeitsplätze in Mexiko zu begrenzen.

Dienstleistungen im Fokus

Doch Industriearbeitsplätze wandern seit Jahrzehnten in die Schwellenländer ab. Warum also jetzt die erhöhte Sorge? Um die verschwundenen Industriearbeitsplätze zu ersetzen, haben die entwickelten Länder Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich geschaffen, die von technisch einfachen Liefertätigkeiten bis hin zu hoch technisierter Forschung und Entwicklung reichen. Die stillschweigende Vereinbarung, der der Handel unterlag, war, dass die entwickelten Länder ihre Märkte für Exporte von Fertigungswaren aus den Entwicklungsländern offen halten würden, die ihrerseits für Dienstleistungsexporte aus den Industrieländern offen sein würden.

Leider haben es in den entwickelten Ländern nicht alle geschafft, in gute Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich zu wechseln. Die besten derartigen Arbeitsplätze befinden sich überwiegend in den Grossstädten, von wo aus gut ausgebildete Fachkräfte in der Lage sind, die Weltmärkte zu bedienen, während sich die Kleinstädte etwa im Mittleren Westen der USA und in Nordengland wirtschaftlich vom Wegzug der grossen Industriearbeitgeber nie erholt haben. Die Verheerung dieser Orte und die Frustration der dortigen Bevölkerungen haben letztlich die politischen Bewegungen beflügelt, die Donald Trump ins Amt gebracht haben und den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union herbeiführen werden. Die abgehängten ehemaligen Industriestandorte haben jetzt eine Stimme in der Hauptstadt, und sie wollen die industrielle Fertigung zurückholen.

Doch auch diese Erklärung greift zu kurz. Beim Streit der USA mit China etwa geht es grossteils nicht um die Fertigungsindustrie (China verliert dort selbst Arbeitsplätze an Länder wie Vietnam), sondern um Dienstleistungen. Zwar sind acht der zehn führenden Dienstleistungsexporteure entwickelte Länder, doch die Konkurrenz durch die Schwellenmärkte wächst. Dies führt dazu, dass die Unternehmen in den hoch entwickelten Volkswirtschaften auf die Einführung neuer, dienstleistungsbezogener Handelsregeln drängen. Vordergründig wird dies die Offenhaltung der Grenzen für Dienstleistungen sicherstellen. Doch es bietet zugleich Gelegenheit, die Vorteile der dominanten Produzenten in den entwickelten Ländern zu schützen. So schreibt etwa das USMCA die Zollfreiheit von elektronisch erworbenen Produkten wie Musik oder E-Books vor und stellt sicher, dass die Internetunternehmen nicht für die von ihren Nutzern produzierten Inhalte haften. Es wurde auch versucht, die Dauer des Patentschutzes für bestimmte Medikamente zu verlängern, doch wurde diese Klausel nach Protesten der Demokraten im US-Kongress gestrichen.

Alter Status quo ist passé

Die Eliten in den Schwellenmärkten reagieren auf ihre Weise. Indien hat neue Regeln eingeführt, um zu begrenzen, was in ausländischem Eigentum stehende Plattformen wie Amazon und Walmart dort online verkaufen können – just bevor Reliance, ein grosses indisches Konglomerat, eine eigene Plattform für den elektronischen Handel eröffnet hat.

In der Summe haben zwei Faktoren das Unbehagen über internationale Handels- und Investitionsvereinbarungen verstärkt. Die Normalbürger in abgehängten Gemeinwesen in den entwickelten Ländern sind nicht länger bereit, die bestehenden Abmachungen zu akzeptieren. Sie wollen gehört werden, und sie wollen, dass ihre Interessen geschützt werden. Der alte Status quo – bei dem die Eliten in den entwickelten Ländern bei der Auslagerung der Fertigungsindustrie wegschauten, solange die Märkte für ihre Dienstleistungen wuchsen – ist unhaltbar geworden. Zugleich wollen die Eliten in den Schwellenländern ihren Anteil am Weltmarkt für Dienstleistungen und sind nicht länger bereit, diesbezüglich Boden preiszugeben.

Infolgedessen gibt es keine einfachen Handelsabkommen mehr. Die Handelsverhandlungen haben sich zu Übungen der Machtpolitik und nicht der Überredung entwickelt: mit Drohungen etwa über die Verhängung schwindelerregender Zölle zur Abschottung von Märkten und Rammbocktaktiken, um der schwächeren Partei «fairere» Regeln aufzuzwingen. Altgediente Handelsdiplomaten mögen sagen, dass das immer schon so war. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass die Bevölkerung in den Schwellenmärkten sich heute stärker demokratisch engagiert als in der Vergangenheit. Wenn der Leiter der mexikanischen Handelskammer die Arbeits- und Überwachungsbestimmungen des USMCA mit dem mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1848 vergleicht (in dem Mexiko Kalifornien an die USA verlor), dann hören die mexikanischen Wähler zu.

Kontraproduktiv

Daher könnten sich die heutigen Erfolge der reichen Länder in der Festlegung für andere belastender Regeln als Pyrrhussieg erweisen. Zunächst einmal ist es unklar, ob es selbst innerhalb der entwickelten Länder einen Konsens über diese Regeln gibt. So gibt es etwa in den USA Bestrebungen, Onlineplattformen für Inhalte verantwortlich zu machen. Derart umstrittene Regeln in Handelsabkommen zu verankern, wird diese Abkommen nur brüchiger machen. Zudem schaffen diese Abkommen einen schlechten Präzedenzfall. Wer heute schwächeren Ländern für sie nachteilige Vereinbarungen aufzwingt, sollte sich nicht wundern, wenn sie irgendwann den Spiess umdrehen.

Wie also sollten die entwickelten Länder auf den innenpolitischen Druck reagieren, den Handel fairer zu gestalten? Zunächst einmal ist die Forderung begründet, dass die Entwicklungsländer ihre Zölle allmählich auf ein international akzeptables Mass senken. Gegen diskriminierende nichttarifäre Handelsschranken oder Subventionen von Ländern, die die Produzenten dieser Länder übermässig begünstigen, sollte bei der Welthandelsorganisation geklagt werden. Doch weit über diese Massnahmen hinauszugehen – zu versuchen, anderen Ländern die eigenen Präferenzen in Bezug auf Gewerkschaften, die Regulierung von Onlineplattformen und die Laufzeit von Patenten aufzuzwingen –, wird den Konsens zugunsten des Handels weiter untergraben. Weniger aggressive Handelsvereinbarungen heute könnten mehr Handel morgen bedeuten.

