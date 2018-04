Handelskonflikt eskaliert weiter

Mit dem Vorschlag des US-Präsidenten, weitere 100 Mrd. $ chinesischer Importe mit Zöllen zu versehen, hat der Handelskonflikt zwischen den USA und China eine neue Eskalationsstufe erreicht. An den Finanzmärkten ist der verbale Schlagabtausch der Grossmächte das dominante Thema. Sind die Provokationen nur Bluff im Verhandlungspoker, oder droht ein Handelskrieg? «Finanz und Wirtschaft» hat die Antworten auf die drängendsten Fragen zum Handelsstreit zusammengestellt.

1 Was ist bisher genau passiert?

Anfang März kündigte US-Präsident Donald Trump an, Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Noch vor dem Inkrafttreten vor zwei Wochen legten die USA nach: Chinesische Güter im Wert von 50 Mrd. $ sollen unter ein neues Zollregime fallen. China gab daraufhin Zölle auf US-Waren für 3 Mrd. $ bekannt. Diese Woche publizierte das Weisse Haus eine Liste mit 1300 chinesischen Produkten, für die ein Zolltarif von 25% gelten soll. Peking kündigte prompt ebenfalls Zölle in der Höhe von 25% auf 50 Mrd. an US-Gütern an. Präsident Trump schlägt nun weitere Zölle auf zusätzliche 100 Mrd. $ Importe aus China vor. Gao Feng, Chinas Sprecher des Handelsministeriums, wiederum erklärte, China sei zu allem bereit und werde nicht zögern, zurückschlagen.