Handelskriege in einer Welt, wo nur einer gewinnt

Mit Präsident Donald Trumps neuen Handelszöllen haben sich die USA vom wichtigsten Fürsprecher und Verteidiger des globalen multilateralen Handelssystems zu dessen Nemesis entwickelt. Doch es wäre für einen erratischen Politiker sehr schwierig, seit langem etablierte Strukturen und Mechanismen auf den Kopf zu stellen, wäre da nicht ein grundlegenderer wirtschaftlicher Wandel.

Zum Autor Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies.

Die erste offizielle Manifestation der heutigen Handelsspannungen ereignete sich im Stahlsektor – in einer zur «alten Wirtschaft» gehörenden Branche par excellence, in der besonders in China enorme Überkapazitäten bestehen.

Überkapazitäten sind ein im Stahlsektor regelmässig auftretendes Problem und haben schon immer zu Reibungen geführt. 2002 verhängte die Regierung von Präsident George W. Bush hohe Zölle auf Stahlimporte, lenkte dann jedoch ein, als ein Gremium der Welthandelsorganisation (WTO) zur Streitbeilegung gegen die USA entschied.

Obwohl die Handelsfalken in der Trump-Regierung sich an diese Entscheidung als eine Niederlage erinnern, stimmen die meisten Ökonomen überein, dass sie letztlich gut für die amerikanische Wirtschaft war, die nichts hat von einer Steuer auf einen für die meisten anderen Branchen wichtigen Werkstoff.

China im Visier

So oder so unterscheidet sich der heutige Zoll von dem Bushs in einer wichtigen Hinsicht: Er zielt speziell gegen China. Unter Berufung auf Section 301 des US Trade Act von 1974 – der den Präsidenten ermächtigt, tätig zu werden, wenn eine amerikanische Branche durch unberechtigte Massnahmen einer fremden Regierung geschädigt wird – hat Trump hohe Zölle im Wert von rund 50 Mrd. $ auf chinesische Importe erhoben. China hat bereits zurückgeschlagen und hohe Zölle auf 128 in den USA hergestellte Produkte eingeführt.

Warum also riskiert Trump einen Handelskrieg? Die hauptsächliche Klage seiner Regierung ist, dass China ausländische Unternehmen als Voraussetzung für ihren Zugang zum chinesischen Binnenmarkt zwingt, ihr geistiges Eigentum offenzulegen. Es stimmt, dass diese Pflicht US-Technologiegesellschaften (sofern sie in ihrer Branche eine dominante Stellung einnehmen) schweren Schaden zufügen kann.

Für einen wichtigen Player im Bereich sozialer Netzwerke oder Suchmaschinen etwa liegen die Kosten für den Eintritt in einen neuen Markt im Wesentlichen bei null. Da die bestehende Software problemlos viele Millionen Nutzer bedienen kann, müssen derartige Unternehmen lediglich ihre Benutzeroberfläche in die Ortssprache übersetzen.

Der Eintritt in einen neuen Markt bedeutet also überwiegend mehr Gewinn. Doch wenn diese Unternehmen gezwungen sind, ihr geistiges Eigentum offenzulegen, wird ihr Geschäftsmodell zerstört, denn örtliche Akteure können dann auf diesem Markt (und potenziell auf anderen) effektiv mit ihnen konkurrieren.

Umverteilung von Rentenertrag

Anders ist das bei Unternehmen, die in einer wettbewerbsgeprägten Branche arbeiten. Für sie ist es viel teurer, im Ausland zu produzieren und zu verkaufen, was die erreichbaren Gewinnmargen begrenzt. Anders ausgedrückt: In den stärker wettbewerbsgeprägten «alten» Wirtschaftszweigen ist der Gewinn aus der Erschliessung neuer Märkte viel geringer.

Dies ist der Grund, warum potenzielle Exporteure sich über ihre Lobbyisten in der Regel kaum um einen besseren Zugang zu Märkten mit hohen Zöllen bemühen – weshalb auch der Widerstand gegen den Protektionismus in Indien so gering ist.

In der neuen Technologiewirtschaft, in der der Gewinner alles kriegt, ändert sich das. Da den Eigentümern des geistigen Eigentums enorme Gewinne entgehen, wenn ein grosser Markt wie China geschützt oder abgeriegelt wird, verschärfen sich die Handelskonflikte.

Zugleich konzentriert sich die Handelspolitik primär auf die Umverteilung von Rentenertrag, und die Interessen der Arbeitnehmer und der Verbraucher werden als zweitrangig betrachtet. (Unter Wettbewerbsbedingungen räumt die Politik der Steigerung des Potenzials zur Ankurbelung der Produktivität und der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze einen höheren Stellenwert ein.)

Monopolrenten bedeuten hohe Marktbewertungen. Tatsächlich weisen die Giganten der New Economy sehr viel höhere Bewertungen am Aktienmarkt auf als entsprechende Unternehmen in älteren Branchen. Die drei grössten Technologiegesellschaften in den USA sind mehr als fünfzigmal so viel wert wie die drei grössten Stahlproduzenten des Landes.

Asymmetrischer Konflikt

Der sich anbahnende Handelskrieg dürfte asymmetrisch werden. Die USA – Heimat aller dominanten Technologieunternehmen – werden sich schwertun, Verbündete gegen China zu finden. Schliesslich agieren in Europa und Japan die geistiges Eigentum besitzenden Unternehmen überwiegend in stärker wettbewerbsgeprägten Branchen, was bedeutet, dass Chinas Forderung nach Offenlegung dieses geistigen Eigentums sich auf diese Länder weniger auswirkt.

Die Unterstützung der Europäer ist zudem besonders schwierig zu gewinnen, weil einige europäische Regierungen sehr daran interessiert sind, sich einen Anteil am Rentenertrag der US-Unternehmen zu sichern. Dies ist das letztliche Ziel der europäischen Bemühungen, die Steuern auf den Gewinn digitaler multinationaler Konzerne zu erhöhen, auch wenn eine derartige Steuer diesbezüglich nicht viel bringen wird.

Die Befürworter dieser Steuer argumentieren, dass der Gewinn dort besteuert werden sollte, wo er anfällt. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass der Gewinn dort anfällt, wo die Verbraucher sind. Aber dies ist ein willkürliches Kriterium. Die amerikanischen Unternehmen können berechtigterweise argumentieren, dass ihr «europäischer» Gewinn nur ein Ertrag auf ihr geistiges Eigentum ist, das formell überall verortet sein kann, vorzugsweise an einem Standort mit niedrigen Steuern. Eine europäische Steuer für diese Unternehmen dürfte daher nicht viel bringen.

Letztlich verlieren alle

In den alten, wettbewerbsgeprägten Branchen ist ein Handelskrieg für ein Land mit grossem Handelsdefizit möglicherweise einfach zu gewinnen. Aber in der sich herausbildenden neuen Wirtschaftslandschaft, in der der Gewinner alles bekommt, ist ein Handelskrieg, der mit dem Ziel begonnen wird, die übrige Welt zur Öffnung zu zwingen und es so den Unternehmen des Aggressors zu gestatten, einen hohen Rentenertrag einzufahren, eine ganz andere Sache.

Die US-Regierung stellt also im Wesentlichen ihre diplomatischen Kanonen hinter ihren Internetgiganten auf, während Europa und China an deren Monopolgewinnen teilhaben wollen. Dies ist destruktiver als ein Nullsummenspiel: Es wird dem globalen Handelssystem schweren Schaden zufügen und dafür sorgen, dass es letztlich allen schlechter geht.

Copyright: Project Syndicate.