(Reuters) Im Handelsstreit mit den USA schlägt China mit gleicher Münze zurück. Das Finanzministerium in Peking kündigte am Mittwoch neue Zölle auf 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Mrd. $ an. So sollen zusätzliche 25% etwa auf Sojabohnen (Sojabohnen 974.757 0.08%), Autos und chemische Produkte erhoben werden. Auch Whisky, Zigarren, Mais (Mais 362.008 0.28%) und Orangensaft (Orangensaft 138.35 0%) sowie einige Flugzeugtypen sind demnach betroffen. Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, hiess es im staatlichen Fernsehen. Der finanzielle Rahmen ist genauso hoch wie bei den neuen US-Zollplänen.

Die USA hatten am Dienstag Abgaben von 25% auf 1300 chinesische Importgüter im Gesamtwert von 50 Mrd. $ angekündigt. Die Liste, die das Büro des Handelsbeauftragten vorlegte, reicht von Chemiegütern bis hin zu Fernsehern, Fahrzeugen und Elektronik-Komponenten. Der Wert der Produkte spiegle den Schaden wider, der durch die «unzumutbare Politik des Technologietransfers» entstanden sei, hiess es zur Begründung. Die USA werfen China Dumpingpreise und andere unfaire Handelspraktiken sowie Diebstahl geistigen Eigentums vor. China weist dies zurück. Der Streit schürte Sorgen vor einem globalen Handelskrieg und belastet die Finanzmärkte.