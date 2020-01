Handelsstreit: Das Geschirr ist zerschlagen

Donald Trumps Rede am Wef in Davos ist auch dieses Jahr nicht viel mehr als ein Lobgesang auf die USA und auf seine Leistungen als Präsident. «Unsere Beziehung mit China war wohl niemals besser als heute», hat er mit Verweis auf das kürzlich unterzeichnete Teilabkommen am Dienstag gesagt. Wie nichtssagend Trumps Wef-Reden sind, zeigten sein Auftritt vor zwei Jahren und die nachfolgenden Aktionen. Die USA seien bereit, mit allen Ländern für beide Seiten vorteilhafte Handelsabkommen zu schliessen, versprach er damals. Die Realität sah komplett anders aus: Wenige Tage später führten die USA Strafzölle auf Solarpanels und Waschmaschinen ein.

