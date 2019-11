SMI eröffnet im Minus

(AWP/Reuters/BB) Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet im Minus. Die schwindenden Aussichten auf eine Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit noch in diesem Jahr dürften den Anlegern die zuletzt wieder recht optimistische Stimmung trüben und könnten nach dem jüngsten Rekordlauf daher auch Gewinnmitnahmen auslösen.

Ab dem Nachmittag könnten Daten aus der US-Wirtschaft für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Indikator zur Stimmung in Industriebetrieben.

Nach positiven Signalen vom Technologieunternehmen Comet liegen die Aktien vorbörslich im Plus. Die Guidance für 2019 wurde bestätigt und die strategische Neuausrichtung wird weiter vorangetrieben.

Euro wenig bewegt

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1077 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Der Dollar notiert zum Franken gegenüber dem Vorabend minim leichter bei 0,9906 Franken am Vorabend. Der Euro liegt zum Franken mit 1,0973 Franken ebenfalls in der Nähe des Vorabendkurses.

Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vortag nach der Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven kräftig gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.61 3.11%) kostete am Morgen 62,21 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 57.14 3.53%)) fiel auf 56,84 $.

Verkäufe in Asien

Auch die asiatischen Aktienmärkte sind im Zuge der steigenden Nervosität um den schwelenden US-chinesischen Konflikt von Verkäufen gezeichnet. Der japanische Nikkei 225 büsst ebenfalls ein. Stärker abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng im Minus steht. Auch an den chinesischen Festlandbörsen sind die Anleger nervös. Der Shanghai Composite büsst ein. In Seoul gibt der Kospi nach. Der australische Aktienindex S&P ASX 200 verlor.

Wallstreet verliert

Die US-Börsen standen gestern unter Druck. Der Dow Jones (Dow Jones 27821.09 -0.4%) Industrial schloss tiefer bei 27’821 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank auf 3108 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste ein und schloss bei 8284 Punkten. Die Leitindizes hatten an den vorhergehenden drei Handelstagen jeweils Bestmarken erzielt.

Als Grund wurden die schwindenden Aussichten auf ein baldiges Zwischenabkommen im US-chinesischen Zollkonflikt genannt. US-Präsident Donald Trump hatte China jüngst mit noch höheren Strafzöllen gedroht, sollte keine Einigung zwischen den Ländern zustande kommen. Am Mittwoch hatte der US-Senat China zudem mit der Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong verärgert.