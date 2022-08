Hapag-Lloyd sieht erste Anzeichen für sinkende Frachtraten

(Reuters) Deutschlands grösste Container-Reederei Hapag-Lloyd erwartet eine Entspannung bei den Lieferketten und in der Folge bei den Frachtpreisen. «Wir sehen derzeit in einigen Fahrtgebieten erste Anzeichen dafür, dass die kurzfristigen Raten im Markt nachgeben», sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Donnerstag bei der Präsentation der Halbjahresbilanz. Ein wesentlicher Teil des Geschäfts beruhe auf den sogenannten Spotraten. Bei längerfristigen Verträgen werde sich der Rückgang erst 2023 auswirken. Die im Juli angehobene Gewinnprognose bekräftigte das Management.

Nach der für die Schifffahrtsbranche wichtigen Hochsaison im Herbst, in der die grossen Handelsunternehmen ihre Lager für das Weihnachtsgeschäft füllen, sollte sich Situation in den globalen Lieferketten entspannen. «Man sieht weltweit, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so begeisternd ist», sagte Habben Jansen im Gespräch mit Reuters. «Das wirkt sich natürlich auf unser Geschäft aus.» Im Grunde genommen sei das auch gut. «Wir müssen zu einer gewissen Normalität zurückkehren.»

Die rasant gestiegenen Frachtraten liessen den Gewinn der weltweit fünftgrössten Containerlinie im ersten Halbjahr auf 8,7 Mrd. € anschwellen, das Dreifache des Vorjahreszeitraums. Die Aktionäre können sich Hoffnungen auf eine hohe Dividende machen. Habben Jansen sagte, wenn die Situation so bleibe, wäre es angemessen, eine «ordentliche Dividende» auszuschütten. Für 2021 waren nach einer Verzehnfachung des Gewinns 35 (Vorjahr 3.50) € je Aktie an die Anteilseigner geflossen, darunter die Stadt Hamburg und der Milliardär Klaus-Michael Kühne.

Habben Jansen zeigte sich auch offen für eine andere Besteuerung von Schifffahrtsunternehmen. Er könne Kommentare nachvollziehen, die dies angesichts der hohen Gewinne forderten. Aktuell müsse man feststellen, dass die Tonnagesteuer in ihrer jetzigen Form zu einem aussergewöhnlich niedrigen Steuersatz führe. «Auf Dauer ist das nicht gut.» Ein System, das über viele Jahre sehr gut funktioniert habe, könne allerdings nicht einfach abgeschafft werden, wenn man keine Alternative habe. Bei einer Änderung müsse auch berücksichtigt werden, dass Hapag-Lloyd in vielen Ländern und internationalen Gewässern unterwegs sei und mit in Konkurrenz anderen Reedereien stehe.