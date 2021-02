Clariant: Hariolf Kottmann tritt zurück

Nach dreizehn Jahren geht die Ära Kottmann bei Clariant zu Ende. Der Verwaltungsratspräsident wird an der GV vom 7. April nicht mehr für einen Sitz im VR und auch nicht mehr für das Präsidium kandidieren. Damit hat der Grossaktionär Sabic das erreicht, was er mit seinen zwei Eingaben für die GV vom 7. April bezweckt hat. Darin hatte der saudische Petrochemiekonzern, der 31,5% der Aktien hält, erstens eine Sonderdividende von 2 Fr. gefordert, was in Summe 660 Mio. Fr. ergibt und Clariant potenziell schaden würde. Zweitens verlangte er eine Amtszeitbegrenzung für VR-Mitglieder auf zwölf Jahre – ein direkter Angriff auf Präsident Kottmann. Im Gegenzug für den vom VR an einer ausserordentlichen Sitzung akzeptierten Rücktritt zieht Sabic diese zwei Anträge zurück. Das Ausscheiden von Hariolf Kottmann kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Die Coronakrise ist noch in vollem Gang, CEO Conrad Keijzer ist erst sein Anfang Jahr im Amt, und last but not least geht mit Kottmann sehr viel Wissen verloren, fachliches, solches zur Branche und vor allem auch solches über Clariant. Indem der Verwaltungsrat Günter von Au als Nachfolger für das Präsidium vorschlägt, trifft er allerdings eine gute Wahl. Auch von Au kennt das Unternehmen gut – er gehört dem VR seit 2012 an –, und in seiner Eigenschaft als früherer CEO und Präsident von Süd-Chemie ist auch er ein ausgewiesener Kenner der Branche. Nicht zuletzt eröffnet das Ausscheiden der prägenden Figur Kottmann Clariant auch neue Chancen. Diese gilt es nun zu nutzen – wobei auch der Grossaktionär in der Verantwortung steht und angehalten ist, seine Vorstellungen endlich klar zu kommunizieren. Fast unter geht im Rummel dieser Personalien die Dividendenmeldung. Die vom Clariant-VR vorgeschlagenen 0.70 Fr. – zusammengesetzt aus den zurückbehaltenen 0.55 Fr. für 2019 und 0.15 Fr. für 2020 – liegen zwar unter der optimistischen FuW-Schätzung von 1 Fr. Angesichts des herausforderungsreichen Marktumfelds gehen sie aber in Ordnung.