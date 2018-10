Hartnäckige Reformblockade

Nach den Parlamentswahlen 2015 machte ein Schlagwort die Runde: Rechtsrutsch in Bern. Die Linke befürchtete zunehmende soziale Kälte, bürgerliche Kreise freuten sich darauf, dass künftig Reformen in ihrem Sinn einfacher würden. Nur: Der vermeintliche Rechtsrutsch war gar keiner. Im Nationalrat ist die Mehrheit von FDP und SVP zusammen hauchdünn und nicht tragfähig. Im Ständerat dagegen ergab sich ein solide Mehrheit von SP und CVP.

Die Projektionen wurden nicht wahr: Von sozialer Kälte ist nichts zu spüren, der Sozialstaat wird munter weiter ausgebaut. Zudem blieben fast alle grossen Reformen stecken. Stichworte sind etwa die Sanierung der Altersvorsorge, die Neuregelung der Unternehmensbesteuerung, die Ausarbeitung eines institutionellen Rahmenabkommens mit der EU oder die Öffnung der Landwirtschaftspolitik – die Liste liesse sich verlängern.

Für den stetig wachsenden Reformstau lassen sich grob zwei Ursachengruppen identifizieren. Zunächst sind Reformen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einfacher zu vollziehen als in guten – und seit mehreren Jahren sind die Zeiten gut. Ein Beleg für die These: Die grössten Reformschritte der vergangenen Jahrzehnte wurden in den auf das Nein zum EWR folgenden Krisenjahren vollzogen. Dazu gehören ein zeitgemässes Kartellgesetz, das Binnenmarktgesetz oder vor allem die bilateralen Verträge mit der EU. Ist der Leidensdruck gross genug, ist das Volk bereit zu grösseren Schritten.

Das allein reicht allerdings nur zum Teil als Erklärung für die Reformblockade. Entscheidender ist das Resultat der schon genannten Wahlen 2015. Damals ging völlig unter, dass nicht der vermeintliche Rechtsrutsch relevant war, sondern die Zementierung der Pole zur Linken und zur Rechten, also der SP und der SVP – je inklusive zugewandter Orte.

Permanenter Wahlkampf

Die Politik wurde in der Folge immer mehr zu einem permanenten Wahlkampf, der Kampf gegen den politischen Gegner dominiert alles. Das Interesse an sachlichen Lösungen für bestimmte Probleme ist dagegen immer mehr geschrumpft. Die Parteien, allen voran die Polparteien, interessieren sich nur noch für ihre eigenen Anliegen, ein übergeordneter Blick für das Ganze fehlt.

Diese Haltung kulminierte in Gesprächsverweigerungen. Zunächst durch den Bauernverband über den bundesrätlichen Agrarbericht. Nur kurze Zeit später nahm sich der Gewerkschaftsbund ein Beispiel und verweigerte das Gespräch über die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit. Aus seiner Sicht will den Lohnschutz abbauen, wer nur schon über technische Anpassungen nachdenkt – was natürlich Unsinn ist.

In dieser Verweigerung kommt eine gefährliche Haltung zum Ausdruck: Die Gesprächsverweigerer wissen, was gut und richtig ist, sie dulden keine andere Ansicht. Das ist eine arrogante Anmassung von Wissen und wirkt letztlich wie ein Hohn auf die Meinungsfreiheit. Diese Gesprächsverweigerung untergräbt die direkte Demokratie, die hierzulande immer auf dem Kompromiss beruht. Wer das Gespräch verweigert, verabschiedet sich aus der Debatte.

Dabei ist klarzustellen: Gesucht sind nicht umfassende Kompromisse, zu denen alle überzeugt Ja sagen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und in einer pluralistischen Gesellschaft auch nicht erstrebenswert. Gefragt sind jedoch breit abgestützte Kompromisse, die auf eine Mehrheit zählen können – auch dies wird in der Schweiz zusehends unmöglich.

Eine bedenkliche Nebenerscheinung dieser Art des Politisierens ist die Tatsache, dass das liberale Gedankengut immer weniger Beachtung findet. Die differenzierte liberale Argumentation hat in der Schlacht der sich zuspitzenden Schlagworte der Polparteien keine Chance, liberale Positionen werden zerrieben.

Hier drängt sich ein Wort zur Rolle der CVP auf. Ihre Bundesrätin Doris Leuthard mokierte sich an ihrer Rücktrittspressekonferenz darüber, dass die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat nichts erreicht habe. Das trifft sogar zu. Die Ursache ist aber auch darin zu suchen, dass sich die CVP gleichsam aus dem bürgerlichen Lager abgemeldet und sich vermehrt bei der Linken als willfährige Steigbügelhalterin angebiedert hat.

Beispiele sind etwa die unselige Energiestrategie 2050 – aus Sicht der CVP ein Erfolg – oder die Altersvorsorge 2020. Diese war klar ein Misserfolg. Die zwischen SP und CVP im Ständerat ausgehandelte pauschale Erhöhung der AHV-Renten um 70 Fr. hat der Vorlage wohl das Grab geschaufelt.

Die CVP hofft offensichtlich, an der Seite der SP den eigenen Niedergang aufhalten zu können. Das dürfte jedoch kaum gelingen, zumal sich eine erneute Schlappe abzeichnet, diesmal für das gemeinsam geschnürte Paket Steuervorlage 17/AHV-Zusatzfinanzierung. In derart grossen und zudem sachlich inkohärenten Paketen kumulieren sich die ablehnenden Stimmen aus den verschiedensten Lagern – das Scheitern ist programmiert. Ganz abgesehen davon, dass die Einheit der Materie nicht gegeben ist, der Bürger kann seinen Willen nicht zum Ausdruck bringen. Es ist höchst bedenklich, dass dies einer Mehrheit im Parlament offenbar egal ist.

Der Schluss ist klar: Es fehlt der kleinste gemeinsame Nenner aller Parteien in entscheidenden Fragen. Genau diesen aber braucht es, damit das System der Konkordanz funktionieren kann. Stattdessen dominiert die – vorab von der Linken praktizierte – politische Erpressung des Widerparts, nach dem Muster: Ich stimme einer Lösung nur zu, wenn du mir in einem anderen Bereich weit entgegenkommst. Die Politik degeneriert so zum reinen Tauschgeschäft, im Vordergrund steht nicht eine sachlich gute Lösung, sondern das Eigeninteresse der Akteure. Der Bürger fühlt sich, zu Recht, verschaukelt.

Wenn SP-Präsident Christian Levrat in einem Interview mit der NZZ behauptet, «was die Rechte macht, ist knallharte Interessenpolitik», so hat er zumindest teilweise recht. Allerdings fällt der Vorwurf direkt und mit mindestens der gleichen Wucht auf ihn selbst zurück. Auch die SP – und mit ihr die Gewerkschaften – macht knallharte Interessenpolitik. Ein Beispiel ist die schon erwähnte Gesprächsverweigerung in Sachen flankierender Massnahmen und Europapolitik.

Ein anderes ist ihr Verhalten in der Frage der Unternehmensbesteuerung bzw. der Steuervorlage 17. Offenkundig hat die SP hier gar kein Interesse daran, eine Lösung zu finden, die die Schweiz als Standort nicht benachteiligt. Viel wichtiger ist es ihr, der AHV Milliardenbeträge zu sichern, damit das Thema Rentenalter hinausgeschoben werden. Das bezeichnet Levrat im selben Interview – entlarvend – als Erfolg der Linken.

Politiker müssen umdenken

Der Reformstau ist nicht eine Frage des politischen Systems, dieses funktioniert nach wie vor. Die Blockade findet ihre wichtigste Ursache in der politischen Kultur in diesem Land. Solange sich die Politik in der Diffamierung des politischen Gegners und im skrupellosen Kampf für die eigene Klientel und sich selbst erschöpft, so lange bleibt die Reformblockade bestehen.

Das heisst nichts anderes, als dass die Politiker vor allem in den Polparteien umdenken müssen. Sie müssen davon wegkommen, ihr ganzes Tun und Lassen einem Oberthema unterzuordnen. In der SVP ist das die Frage der Zuwanderung, ergänzt durch die «heilige Kuh» Landwirtschaft. In der SP und der Linken ist es der Ausbau des Sozialstaats, koste er, was er wolle.

Damit die Schweiz wieder reformfähig wird, ist eine Änderung dieser politischen Kultur angezeigt. Nicht das skrupellose Durchboxen der eigenen Prioritäten darf im Vordergrund stehen, sondern das Suchen nach mehrheitsfähigen, sachlichen Lösungen. Gelingt das nicht, wird die Schweiz im internationalen Vergleich weiter an Terrain einbüssen. Die Chancen für einen derartigen Wandel scheinen derzeit allerdings gering – vielleicht geht es der Schweiz ganz einfach zu gut.