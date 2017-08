«Harvey» treibt US-Benzinpreise

(Reuters) Wegen des Ausfalls von Raffinerien in Texas und Louisiana durch die vom Wirbelsturm «Harvey» angerichtete Flut wird in den USA das Benzin knapp. Dies treibt an den Terminmärkten die Benzin-Futures immer höher. Erstmals seit 2015 kostete eine Gallone (3,8 Liter) am Donnerstag 2 $.

Zum Mittwoch war das ein Plus von 6,6%. Mindestens 4,4 Mio. Barrel am Tag können derzeit nicht verarbeitet werden. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten US-Kapazitäten, wie Unternehmen und Reuters schätzen. Die Ölpreise notierten am Morgen wenig verändert. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 51.369 0.94%) kostete mit 50,76 $ 0,2% weniger. US-Leichtöl WTI (WTI 46.35 0.63%) lag bei 45,96 $ kaum verändert. Da das Öl derzeit nicht verarbeitet werden kann, sind die Preise zuletzt im Sog von «Harvey» gefallen.