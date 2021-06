Hat die Nato ein Rüstungskontrollgehirn?

Unter Donald Trump konnte die Nato schon froh sein, einfach nur zu überleben. Tatsächlich hat der französische Präsident Emmanuel Macron 2019 gewarnt, das Bündnis werde bald «hirntot» sein. Beim ersten persönlichen Treffen der amerikanischen Verbündeten mit US-Präsident Joe Biden vergangene Woche herrschte deshalb allgemeine Erleichterung. Aber die Nato muss immer noch zeigen, dass sie ihre Probleme nicht nur mit ihren Muskeln lösen kann, sondern auch mit ihrem Gehirn. Und es wäre intelligent, dabei mit der Rüstungskontrolle anzufangen.

Zum Autor Adam Thomson, ehemaliger britischer Nato-Botschafter, ist Vorsitzender des European Leadership Network.

Bei diesem Thema kann die Nato auf stolze Errungenschaften zurückblicken: Bereits 1957, bei der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in London, hat sie ihr erstes Programm für nukleare Abrüstung vorgestellt. Sogar in der schlimmsten Zeit des Kalten Krieges hat sie versucht, sich mit dem Warschauer Pakt auf ausgewogene Rüstungskontrollmassnahmen zu einigen. Und 1987 hat sie US-Präsident Ronald Reagan dabei unterstützt, das US-sowjetische Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen auszuhandeln. So wiederum konnten die Bündnispartner die Anzahl der zur Verteidigung der Nato eingesetzten Nuklearwaffen verringern. Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden diese Bestände zu über 85% abgebaut.

In letzter Zeit hingegen scheint die Nato das Thema der Rüstungskontrolle zu vernachlässigen. Ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg kann nur so weit gehen, wie ihn die dreissig Nato-Verbündeten lassen. Er betont, Rüstungskontrolle liege bei der Nato «in der DNA». Aber zuletzt hat das Bündnis das Thema so behandelt, als sei es kein Leitprinzip, sondern eher eine Fussnote. Stoltenbergs Rede zur Rüstungskontrolle bei der Nato-Konferenz vom Oktober 2019 deutet darauf hin, was falsch gelaufen ist.

Glaubwürdigkeit stärken

Zunächst hat Stoltenberg die Nato-Verbündeten gedrängt, den Atomwaffensperrvertrag zu retten und umzusetzen – den Grundstein internationaler nuklearer Zurückhaltung. In diesem Bereich haben die Nato-Mitglieder ihren Worten keine Taten folgen lassen. Im Gegenteil: Beispielsweise hat Grossbritannien gerade die Obergrenze seines Nuklearwaffenarsenals erhöht, was den anderen Nato-Nuklearmächten (und den von ihnen beschützten Ländern) die Behauptung erschwert, sie würden sich weiter an die Prinzipien dieses Vertrags halten.

Zweitens rief Stoltenberg die Nato-Mitglieder auf, die Programme zur Nuklearwaffenkontrolle neuen Realitäten anzupassen. Aber die einzigen Leitlinien, die er anbot, waren reaktiv: Das Bündnis solle «auf die neue russische Raketenbedrohung auf defensive, massvolle und koordinierte Weise reagieren». Nicht nur hat die Nato keine neuen Ideen, sondern hat auf wiederholte russische Rüstungskontrollvorschläge entweder mit Schweigen reagiert oder sie pauschal abgelehnt. Diese Position wird den Ruf der Allianz inner- und ausserhalb ihres Einflussbereichs wohl kaum verbessern. Warum sollte man nicht moralisch punkten, indem man dem Kreml Rüstungskontrollvorschläge macht oder zumindest erklärt, was an den russischen Vorschlägen falsch ist?

Natürlich war Stoltenbergs dritter Punkt, die Nato müsse ihren Rahmen dahingehend modernisieren, dass er russische, Nato-interne und andere europäische nichtnukleare Militäraktivitäten umfasst (entsprechend dem sogenannten Wiener Dokument). Und 2020 machte die Allianz einige Vorschläge, die von Vertretern Russlands abgeblockt wurden. Aber kaum jemand weiss davon, weil sich die Nato nicht laut genug für Rüstungskontrolle einsetzt, um in diesem Bereich glaubwürdig zu wirken.

Nicht nur auf die Russen warten

Und schliesslich hat sich Stoltenberg für zusätzliche Regeln und Standards im Bereich der neuen Technologien starkgemacht. Nur sind seit seiner Rede fast zwei Jahre vergangen. Wo bleiben die Vorschläge der Nato?

Die Bündnispolitiker behaupten, sie liessen die Tür für einen bedeutungsvollen Dialog mit Russland offen, haben dazu aber keine ernsthaften eigenen Ideen beigetragen. Stattdessen bevorzugen sie es, einfach nur auf die Russen zu warten und damit ihrem Gegner die Initiative zu überlassen.

Ich betrachte Stoltenberg als Freund und weiss, dass er weiter gehen würde, wenn die Nato-Mitglieder ihn liessen. Zu versuchen, unter dreissig Verbündeten mit unterschiedlichen Ansichten einen Konsens zur Rüstungskontrolle zu finden, ist keine beneidenswerte Aufgabe. Aber nun kann die Nato wieder durchatmen und hat keine Entschuldigung mehr dafür, ihren Worten keine Taten folgen zu lassen.

Tradition wiederbeleben

Darüber hinaus ist die nukleare Rüstungskontrolle wieder modern: Die USA und Russland haben sich geeinigt, den New-Start-Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern, und die Biden-Regierung hat ihren Wunsch nach weiteren Rüstungskontrollmassnahmen geäussert. Früher waren Rüstungskontrollverhandlungen einer der verlässlichsten Bereiche, in denen Gemeinsamkeiten mit Russland gefunden werden konnten.

Um diese Tradition wiederzubeleben, müssen die europäischen Nato-Verbündeten der Biden-Regierung einen Teil der intellektuellen Last abnehmen. Definitionsgemäss ist Rüstungskontrolle für alle, die daran teilnehmen, eine Win-Win-Situation. Wird sie richtig durchgeführt, bedeutet sie mehr Stabilität, bessere Abschreckung, weniger Risiken und geringere Kosten.

Eigene Vorstellungen entwickeln

Angesichts dessen muss die Nato die Rüstungskontrolle zum Kernpunkt des neuen strategischen Konzepts machen, das sie nächstes Jahr verabschieden will, damit die stetigen Erhöhungen der europäischen Verteidigungsausgaben nicht zum Treibstoff eines neuen Rüstungswettlaufs werden. Sie sollte eine Abteilung für Rüstungskontrolle gründen, um neue Ideen zur Zukunft dieses Prozesses zu fördern sowie die Risiken und die Möglichkeiten neuer Technologien einschätzen zu können. Und sie sollte zwischen den nuklearen und den nichtnuklearen Staaten einen weltweiten Dialog beginnen.

Statt sich ewig zu verschanzen, muss die Nato eigene Vorstellungen entwickeln, damit sie glaubwürdig auf die Vorschläge ihrer Gegner reagieren und ihre Führungsrolle erneuern kann. Die Rüstungskontrolle wiederzubeleben, ist der Schlüssel für ihre kollektive Verteidigung – und der Beweis, dass sie von ihrer Nahtoderfahrung ins Leben zurückgekehrt ist.

