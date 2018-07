Hayek: «Swatch Group wird über 2019 hinaus nicht an der Baselworld sein»

Der Rückzug der Swatch Group (UHR 446.3 -0.89%) von der Baselworld ist für die Messegesellschaft MCH Group (MCHN 37.1 -7.25%) ein schwerer Schlag. Im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» bereinigt Swatch-Group-CEO Nick Hayek einige Unklarheiten zu der Situation.

Was die Verträge für die nächste Uhren- und Schmuckmesse betrifft, erklärt er: «Wir haben die Verträge für die Baselworld 2019 fristgerecht gekündigt, nicht provisorisch, sondern definitiv. Am vergangenen Dienstag hatte MCH die Kündigung entgegengenommen und uns dies bestätigt mit einem Brief am 24. Juli.»

Hayek zeigt sich erstaunt, dass diese Nachricht so lange nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist: «Im Prinzip hätte ich erwartet, dass MCH unsere Kündigung auch annonciert. Warum sie das nicht gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht sind alle in den Ferien dort.» In der Tat muss die Frage gestellt werden, ob MCH aufgrund der Ad-hoc-Publizitätsvorschriften die Öffentlichkeit nicht umgehend hätte informieren müssen.

Der Erwartung, dass es doch noch eine Einigung zwischen MCH und Swatch Group geben könnte, tritt Hayek entgegen. «Swatch Group wird definitiv 2019, aber auch darüber hinaus nicht mehr an der Baselworld sein, egal was die jetzt alles aus der Wundertüte zaubern wollen.» Das ist eine klare Ansage.