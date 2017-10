HBM Healthcare investiert in Harmony Biosciences

(AWP) Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare (HBMN 118.8 0.34%) Investments hat 30 Mio. $ in Harmony Biosciences investiert, ein privat gehaltenes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den USA. Man habe sich an einer Finanzierungsrunde über total 270 Mio. $ beteiligt, teilte HBM am Freitag mit. HBM-Geschäftsführer Andreas Wicki werde nun Einsitz im Verwaltungsrat von Harmony nehmen.

Harmony werde den Erlös verwenden, um von der französischen Bioprojet SCR das exklusive Recht zu erwerben, Pitolisant in den USA zu entwickeln, zu registrieren und zu vermarkten. Pitolisant ist in der EU zugelassen und werde unter dem Handelsnamen WAKIX zur Behandlung von Narkolepsie bei erwachsenen Patienten vermarktet. Ein entsprechender Zulassungsantrag für die USA soll im ersten Halbjahr 2018 gestellt werden.

